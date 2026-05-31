Nieuwe spelregel: waarom Arsenal géén rode kaart kreeg tegen Paris Saint-Germain

Wesley Sneijder en Danny Blind denken dat Arsenal is ontsnapt aan een rode kaart in de Champions League-finale. Volgens de analisten van Ziggo Sport had Cristhian Moquera een tweede gele kaart verdiend, toen hij een strafschop voor Paris Saint-Germain veroorzaakte. Nieuwe regels verklaren echtr waarom die er niet kwam.

Mosquera, die kort na rust al een gele kaart had gekregen wegens tijdrekken, maakte binnen het strafschopgebied een overtreding op Khvicha Kvaratskhelia. Die leverde een penalty op, maar geen kaart. "Hij ontsnapt daar aan rood. Dit is gewoon zijn tweede gele kaart, klaar", oordeelde Wesley Sneijder.

"Ja, hij raakt hem gewoon van achter", vulde Blind aan. "Het is een domme overtreding. Na die eerste gele kaart was hij de man die al gewisseld had moeten worden. Hij had totaal geen vat op Kvaratskhelia. En dan gaat het me niet eens om Jurriën Timber. Maar Mosquera had hier gewoon rood kunnen krijgen

Volgens Blind was Mosquera de achilleshiel van Arsenal. "Je weet dat Mosquera geen echte back is. Hij is ook helemaal niet wendbaar. Dit is een kaart plus een penalty."

Voormalig Premier League-scheidsrechter Graham Scott geeft bij The Athletic tekst en uitleg over de veelbesproken beslissing. "Dat was zonder twijfel een strafschop voor PSG en er viel zeker iets voor te zeggen om Mosquera zijn tweede gele kaart te geven", aldus Scott.

"Toch was de overtreding eerder onhandig en onzorgvuldig dan roekeloos. Bovendien bleef er sprake van een veelbelovende aanval, omdat PSG een strafschop kreeg."

Waarom Mosquera geen rood kreeg

Volgens de huidige richtlijnen voor scheidsrechters, die voortvloeien uit de zogenoemde ‘dubbele sanctie’-regel, geldt dat wanneer een verdediger binnen het strafschopgebied een oprechte poging doet om de bal te spelen – ook al gebeurt dat onbeholpen – de toegekende strafschop vaak als voldoende straf wordt beschouwd. In dat geval volgt niet automatisch nog een kaart voor het afbreken van een veelbelovende aanval.

Journalist Dale Johnson van de BBC schrijft op X ongeveer hetzelfde. “Volgens de spelregels werd de overtreding gezien als het stoppen van een veelbelovende aanval (SPA), terwijl hij tegelijkertijd een poging deed om de bal te spelen”, schrijft hij.

“In zo'n situatie wordt bij een strafschop geen kaart getrokken. Dat is vergelijkbaar met de regel rond het ontnemen van een duidelijke scoringskans (DOGSO): dat wordt geel als de verdediger een poging doet de bal te spelen. In beide gevallen geldt dus een lichtere disciplinaire straf.”

Omdat de tackle van Mosquera niet als roekeloos werd beoordeeld en er geen sprake was van buitensporig geweld, ontliep de Arsenal-verdediger een vroege gang naar de kleedkamer. Trainer Mikel Arteta wachtte vervolgens niet lang met ingrijpen. Slechts een minuut later haalde de Arsenal-manager de jonge verdediger naar de kant, vermoedelijk om verdere risico's te voorkomen. Uiteindelijk verloor Arsenal de finale via een penaltyserie.