Lamine Yamal krijgt kritiek na opvallende actie: 'Alles voor de camera'

14 april 2026, 23:32
Lamine Yamal
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Atlético Madrid en FC Barcelona. Tijdens een spelonderbreking besloot Lamine Yamal er even bij te gaan zitten. Op sociale media neemt niet iedereen hem dat in dank af.

Toen Barcelona na 27 minuten een corner toegekend kreeg, lag het spel ruim vier minuten stil voor een blessurebehandeling van Fermin López. De hoekschop werd uiteindelijk genomen door Yamal.

Tijdens de blessurebehandeling van López ging Yamal op de bal zitten bij de cornervlag. Hij keek even de camera in, om vervolgens weg te kijken.

Sommige voetbalfans kunnen de actie wel waarderen, maar er klinkt ook de nodige kritiek. “Kun je kappen met je leven in het teken stellen van TikTok-video’s?”, schrijft een fan bijvoorbeeld. “Geen zorgen Yamal, je bent in beeld”, tweet een andere kijker. “Alles voor de camera”, verzucht iemand anders.

Yamal opende dinsdagavond de score voor Barcelona tegen Atlético Madrid. De Catalanen kwamen snel op een 0-2 voorsprong. Omdat Ademola Lookman er 1-2 van maakte, werd Barcelona toch uitgeschakeld, na de eerdere 0-2 nederlaag in Camp Nou.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Valentijn Driessen

Driessen ziet Slot in t-shirt bij interview: ‘Helemaal de weg kwijt, dit kan niet!’

  • do 9 april, 22:45
  • 9 apr. 22:45
  • 13
Ruud Nijstad van FC Twente

‘FC Twente schrikt FC Barcelona voorlopig af met vraagprijs van 8 miljoen voor Nijstad’

  • Gisteren, 14:42
  • Gisteren, 14:42
  • 4
Frenkie de Jong Barcelona Espanyol

Droomrentree voor Frenkie de Jong bij Barcelona, maar Hansi Flick plaatst kanttekening

  • zo 12 april, 08:25
  • 12 apr. 08:25
  • 1
Atlético - Barcelona

Atlético Madrid
1 - 2
Barcelona
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 18 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
27
15
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5
2022/2023
Barcelona II
3
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

