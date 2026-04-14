Lamine Yamal krijgt kritiek na opvallende actie: 'Alles voor de camera'

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Atlético Madrid en FC Barcelona. Tijdens een spelonderbreking besloot er even bij te gaan zitten. Op sociale media neemt niet iedereen hem dat in dank af.

Toen Barcelona na 27 minuten een corner toegekend kreeg, lag het spel ruim vier minuten stil voor een blessurebehandeling van Fermin López. De hoekschop werd uiteindelijk genomen door Yamal.

Tijdens de blessurebehandeling van López ging Yamal op de bal zitten bij de cornervlag. Hij keek even de camera in, om vervolgens weg te kijken.

Sommige voetbalfans kunnen de actie wel waarderen, maar er klinkt ook de nodige kritiek. “Kun je kappen met je leven in het teken stellen van TikTok-video’s?”, schrijft een fan bijvoorbeeld. “Geen zorgen Yamal, je bent in beeld”, tweet een andere kijker. “Alles voor de camera”, verzucht iemand anders.

Yamal opende dinsdagavond de score voor Barcelona tegen Atlético Madrid. De Catalanen kwamen snel op een 0-2 voorsprong. Omdat Ademola Lookman er 1-2 van maakte, werd Barcelona toch uitgeschakeld, na de eerdere 0-2 nederlaag in Camp Nou.