Duitsland reist met goed gevoel af naar Verenigde Staten dankzij ruime zege

Duitsland heeft de laatste wedstrijd op eigen bodem voor het vertrek naar de Verenigde Staten overtuigend gewonnen. In de uitverkochte Mewa Arena in Mainz rekende de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann met 4-0 af met Finland. In een moeizame eerste helft brak Deniz Undav de wedstrijd open, waarna Duitsland na rust in hoog tempo afstand nam via Florian Wirtz, opnieuw Undav en Jamal Musiala.

Vooraf was er veel aandacht voor de relatief jonge Duitse basiself. Met een gemiddelde leeftijd van 26,29 jaar stuurde Nagelsmann zijn jongste startformatie ooit het veld in. Daarin kreeg ook de achttienjarige Lennart Karl een hoofdrol. De vleugelaanvaller liet zich direct zien met enkele dreigende acties en verdiende al vroeg twee hoekschoppen.

Duitsland had vanaf de aftrap vrijwel voortdurend de bal, maar wist dat overwicht aanvankelijk nauwelijks om te zetten in grote kansen. De eerste serieuze mogelijkheid kwam na acht minuten, toen Nathaniel Brown vanaf links voorgaf op Undav. De spits schoot in één keer, maar zag doelman Lukáš Hrádecký redding brengen. Even later kreeg Undav opnieuw een uitgelezen kans na voorbereidend werk van Musiala, maar opnieuw bleef de Finse doelman overeind.

Finland kwam slechts sporadisch over de middellijn, al moest Joshua Kimmich na een half uur wel een inzet van Leo Walta vlak voor de doellijn blokkeren. Kort daarna viel alsnog de openingstreffer. Karl nam een hoekschop snel, Kimmich bracht de bal voor en Undav stond op de juiste plek om raak te koppen: 1-0.

De thuisploeg kreeg voor rust nog enkele mogelijkheden via Wirtz en Brown, maar bleef steken op een minimale voorsprong.

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld direct. Finland probeerde van achteruit op te bouwen, maar een fout in de eigen zestien werd afgestraft. Undav onderschepte de bal met een sliding en legde panklaar voor Wirtz, die met een directe uithaal de 2-0 binnen schoot.

Duitsland speelde vervolgens met veel meer overtuiging. Karl raakte nog de buitenkant van de paal, maar enkele minuten later viel de derde treffer alsnog. Nadat Nmecha een Finse opbouwfout had onderschept, snelde Karl over de middellijn. De jongeling trok naar binnen en stuurde Undav weg, die oog in oog met Hrádecký koel afrondde voor zijn tweede doelpunt van de avond.

De avond werd nog mooier voor Musiala. Na een combinatie met Aleksandar Pavlovic draaide de aanvallende middenvelder knap weg van zijn tegenstander en schoot hij vanaf ongeveer zestien meter met links in de korte hoek: 4-0.

In de slotfase bleef Duitsland zoeken naar een vijfde doelpunt. Musiala schoot nog in het zijnet en diep in de blessuretijd werd op de lijn voorkomen dat het 5-0 werd. Finland had ondertussen ook wat meer balbezit, maar vond geen antwoord op de geconcentreerde Duitse defensie.

Duitsland speelt zaterdag in Chicago nog een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten, voordat het aantreedt tegen Curaçao, Ivoorkust en Ecuador in Groep E van het WK.