Stanišić haalt uit naar Rüdiger na CL-incident: ‘Eén woord, twee keer gezegd’

16 april 2026, 13:11
Rudiger, Stanišić
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De sfeer na de Champions League-kraker tussen Bayern München en Real Madrid is allesbehalve vriendelijk. Josip Stanišić heeft in een interview met het Duitse blad Kicker hard uitgehaald naar Antonio Rüdiger. De Kroatische verdediger van Bayern beschuldigt zijn tegenstander van onacceptabel gedrag terwijl hij geblesseerd op de grond lag. Dit gebeurde op woensdagavond toen Real Madrid met 6-4 over twee duels onderuit ging tegen de Duitsers.

Het incident vond plaats vlak voor rust, in de aanloop naar de 2-3 van Kylian Mbappé. Na een harde botsing met Rüdiger bleef Stanišić met pijn op het veld liggen; hij zou de tweede helft ook niet meer terugkeren op het veld. Terwijl de medische staf onderweg was, zocht Rüdiger de confrontatie op.

Misschien is hij man genoeg

In gesprek met Kicker doet Stanišić zijn verhaal over die beladen seconden. "Wat er gebeurd is, kan echt niet", aldus de verdediger. Hoewel hij het specifieke woord niet wil herhalen, is de boodschap duidelijk: "Er is precies één woord gezegd en dat twee keer. Je kunt hem zelf vragen wat hij gezegd heeft. Misschien is hij man genoeg om het toe te geven."

De irritatie bij Stanišić zit diep, vooral omdat het moment plaatsvond terwijl hij weerloos op de grond lag. Toch wil de Bayern-speler het conflict niet groter maken dan het is. "Ik ben niet iemand die ruzie wil. Ik neem het ook niet persoonlijk. In het heetst van de strijd gebeuren zulke dingen", relativeert hij. Ondanks de felle woorden van Rüdiger, wil Stanišić zich nu weer op het voetbal concentreren. "Voor mij is het nu klaar. Maar zoiets hoort gewoon niet."

Bayern München - Real Madrid

Bayern München
4 - 3
Real Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 33 jaar (3 mrt. 1993)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
13
1
2024/2025
Real Madrid
29
0
2023/2024
Real Madrid
33
1
2022/2023
Real Madrid
33
1

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

