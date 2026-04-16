De sfeer na de Champions League-kraker tussen Bayern München en Real Madrid is allesbehalve vriendelijk. Josip Stanišić heeft in een interview met het Duitse blad Kicker hard uitgehaald naar . De Kroatische verdediger van Bayern beschuldigt zijn tegenstander van onacceptabel gedrag terwijl hij geblesseerd op de grond lag. Dit gebeurde op woensdagavond toen Real Madrid met 6-4 over twee duels onderuit ging tegen de Duitsers.

Het incident vond plaats vlak voor rust, in de aanloop naar de 2-3 van Kylian Mbappé. Na een harde botsing met Rüdiger bleef Stanišić met pijn op het veld liggen; hij zou de tweede helft ook niet meer terugkeren op het veld. Terwijl de medische staf onderweg was, zocht Rüdiger de confrontatie op.

In gesprek met Kicker doet Stanišić zijn verhaal over die beladen seconden. "Wat er gebeurd is, kan echt niet", aldus de verdediger. Hoewel hij het specifieke woord niet wil herhalen, is de boodschap duidelijk: "Er is precies één woord gezegd en dat twee keer. Je kunt hem zelf vragen wat hij gezegd heeft. Misschien is hij man genoeg om het toe te geven."

De irritatie bij Stanišić zit diep, vooral omdat het moment plaatsvond terwijl hij weerloos op de grond lag. Toch wil de Bayern-speler het conflict niet groter maken dan het is. "Ik ben niet iemand die ruzie wil. Ik neem het ook niet persoonlijk. In het heetst van de strijd gebeuren zulke dingen", relativeert hij. Ondanks de felle woorden van Rüdiger, wil Stanišić zich nu weer op het voetbal concentreren. "Voor mij is het nu klaar. Maar zoiets hoort gewoon niet."