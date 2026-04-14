Scheidsrechter Jan Faessen vindt dat Wilfred Genee heeft overdreven hoe Arjen Robben afgelopen weekend met hem omging, zo laat hij weten aan De Telegraaf. De arbiter stelt dat de oud-prof in eerste instantie wat fel was, maar zich daarna heel redelijk gedroeg. Buiten het moment om heeft Faessen geen last gehad van Robben.

Maandagmiddag verschenen er beelden online van een wedstrijd van FC Groningen Onder 14 op bezoek bij Victoria. In de video was te zien hoe Robben een discussie voerde met scheidsrechter Faessen, waarna Genee zich ermee kwam bemoeien. Daar had de voormalig rechtsbuiten geen zin in, dus gaf hij de presentator een duw. “Jij moet je er niet mee bemoeien”, zei de Nederlandse voetballegende daarbij. Maandagavond werd het akkefietje besproken bij Vandaag Inside, waar Genee aangaf dat Robben de hele eerste helft heeft gescholden op de scheidsrechter.

De wedstrijdsecretaris van de club uit Hilversum laat aan De Telegraaf weten dat er buiten het duwtje om niet heel veel meer aan de hand was. “Het wordt veel groter gemaakt dan het is. Er is verder niet geslagen of een soort handgemeen geweest. En we hebben daarna gewoon van het voetbal genoten”, maakt hij duidelijk. “Dit soort dingen gebeuren wel vaker”, doelt hij op de emotionele reacties van Robben en Genee, wiens zoons tegen elkaar speelden. “Ik heb achteraf de scheidsrechter nog gesproken en die vond het helemaal niet erg dat Robben naar hem toekwam. Hij vond het zelfs wel vermakelijk. Robben is toch een naam in het voetbal.”

Faessen geeft toe dat hij in de eerste helft een doeltrap had moeten geven aan de Groningers, maar in plaats daarvan een hoekschop gaf. “Ook naar aanleiding van het optreden van de grensrechter. Robben sprak mij daarop aan”, blikt de scheidsrechter terug op het moment. “Misschien eerst een beetje fel, maar daarna was hij gewoon redelijk. En ik denk dat hij achteraf gelijk had. Ik heb hoe dan ook de rest van de wedstrijd totaal geen last van hem gehad”, spreekt hij de presentator van VI tegen. “Wat mij betreft heeft Genee het echt wel overdreven”, besluit hij lachend.