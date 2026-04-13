Wilfred Genee heeft maandagavond tijdens Vandaag Inside gereageerd op de commotie rondom hem en Arjen Robben. De presentator van het programma en de voormalig topvoetballer kregen het zaterdagmiddag – tijdens de wedstrijd tussen Victoria JO14-1 en FC Groningen JO14-1 – met elkaar aan de stok. Volgens Genee zou een forse scheldpartij van Robben richting een scheidsrechter op leeftijd daaraan vooraf zijn gegaan.

Maandag gingen er opvallende beelden rond van afgelopen zaterdag. Te zien was dat Robben verhaal haalde bij een scheidsrechter. Genee, die als toeschouwer van zijn zoontje Luca aanwezig was bij de jeugdwedstrijd, bemoeide zich ermee. Robben was hier op zijn beurt niet van gediend en duwde de mediapersoonlijkheid weg. “Jij moet je er niet mee bemoeien”, zei de Nederlandse voetballegende tegen Genee.

Het akkefietje wordt maandag aangehaald bij Vandaag Inside. Genee geeft tekst en uitleg: “Voor de wedstrijd was er iets heel aandoenlijks: de oudere scheidsrechter die je ziet staan wilde met hem op de foto, maar dat wilde Robben niet”, begint de televisiepresentator.

“In de rust stond het 1-0 voor het team van mijn zoontje, maar toen was Robben heel boos over een doeltrap. Maar hij heeft de scheidsrechter de hele eerste helft stijf staan uitschelden. Dat je echt denkt: kom op, doe even rustig”, vervolgt Genee. “Dit kan ik me helemaal niet voorstellen van Robben, dat is zo’n keurige ideale schoonzoon”, mengt Johan Derksen zich. René van der Gijp: “Ik denk dat hij een beetje een zenuwleijer is.”

Genee gaat vervolgens in op het moment dat op beeld werd vastgelegd. Hij geeft aan dat niet Groningen JO14-1, maar Victoria JO14-1 werd benadeeld met een onterecht afgekeurde goal en een niet-gegeven strafschop. “Het had 3-0 moeten staan, dus ik liep naar Arjen en zei: maak je niet zo druk. Toen zei hij: waar bemoei jij je mee, pannenkoek. Hij zei ook nog pannenkoek, moet je nagaan. Hij gaf een duw en ik dacht dat het een grap was.”

“Ik ging ernaartoe omdat ik zag wat het met die scheidsrechter deed. Dat mannetje was ook echt van slag. In de tweede helft werd er weer een doelpunt gemaakt en ging Robben het veld in. Hij ging net zo lang klagen tot de scheids hem afkeurde. Robben is heel gedreven, maar als voorbeeld is dit onhandig”, stelt Genee. Johan Derksen is minder mild: “Ik vind dit echt een afgang voor Robben, dat hij daar als een dorpsidioot voor de dug-out staat te schreeuwen.”