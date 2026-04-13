Geïrriteerde Arjen Robben geeft Wilfred Genee een duw

13 april 2026, 13:44   Bijgewerkt: 13:53
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Arjen Robben was afgelopen weekend helemaal klaar met Wilfred Genee. De trainer van FC Groningen Onder 14 stond te discussiëren met de scheidsrechter, waarna de presentator van Vandaag Inside zich ermee kwam bemoeien. Daar was Robben niet van gediend, dus besloot hij Genee een duw te geven.

Robben is sinds dit seizoen trainer van FC Groningen Onder 14, waar zijn zoon Kai speelt. De voormalig aanvaller stopte in de zomer van 2021 definitief met voetballen, nadat hij eerder ook al een pauze van een seizoen had genomen. Nadat hij in verschillende functies in de jeugdopleiding van de Trots van het Noorden heeft gewerkt, staat hij dit seizoen dus voor het eerst op eigen benen.

Afgelopen weekend ging Groningen Onder 14 op bezoek bij Victoria, waar met 1-0 werd verloren. Rondom het duel raakte de voormalig voetballer in discussie met de scheidsrechter, maar het is niet duidelijk waar het gesprek over ging. Wel is te zien dat de voormalig international geïrriteerd is.

Terwijl de discussie gaande is, besluit Genee op Robben en de scheidsrechter af te lopen om een duit in het zakje te doen. Daar is de voormalig buitenspeler niet van gediend. Hij geeft Genee een duw. “Jij moet je er niet mee bemoeien”, geeft hij de presentator van Vandaag Inside mee.

@voetbalprimeur Beelden die je niet dagelijks ziet: Arjen Robben, trainer van FC Groningen O14, discussieert met de scheidsrechter en als Wilfred Genee zich ermee komt bemoeien, is hij er even helemaal klaar mee!🫣👀 #robben #groningen ♬ origineel geluid - voetbalprimeur

