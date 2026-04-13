FC Twente maakt het meeste aanspraak op de tweede plaats, zo stellen Karim El Ahmadi en Kenneth Perez in Dit was het Weekend. De Enschedeërs laten volgens de analisten het beste spel zien, maar hebben in de laatste vier duels wel te maken met een loodzwaar programma.

De strijd om de tweede plaats in de Eredivisie is momenteel enorm spannend. De nummers twee tot en met vijf staan slechts vier punten uit elkaar, met nog vier wedstrijden op het programma. Perez heeft het gevoel dat FC Twente het meeste aanspraak maakt op de tweede plek. “Ze zijn de enige van de vier die eigenlijk heel goed voetbal spelen, maar ze hebben een moordend programma”, stelt de analist. In de laatste vier wedstrijden neemt de ploeg van John van den Brom het nog op tegen NEC (thuis), AZ (uit), Sparta (thuis) en PSV (uit).

Perez ziet dat het voordelig is voor Feyenoord en Ajax dat NEC en Twente over twee weken tegenover elkaar staan. “Eén laat dan punten liggen, of allebei, net als vandaag (zondag, red.) bij NEC - Feyenoord. In Enschede en Amsterdam zijn ze natuurlijk hartstikke blij met die 1-1.” Volgens Perez heeft Feyenoord het makkelijkste programma in de jacht op plek twee. De Rotterdammers spelen nog tegen FC Groningen (thuis), Fortuna Sittard (uit), AZ (thuis) en PEC Zwolle (uit). Toch zegt dat volgens hem vrij weinig. “Twente is eigenlijk de enige van de vier die over een langere periode echt goed voetbal speelt.”

Ook El Ahmadi dicht Twente een goede kans toe in de strijd om plek twee. “Het is gewoon genieten om naar Twente te kijken. Ze kunnen echt op verschillende manieren opbouwen en ze hebben allemaal jongens die comfortabel aan de bal zijn”, aldus de oud-middenvelder. “Als je kijkt naar Twente na de winterstop, dan verdienen ze het eigenlijk om op die tweede plek te staan”, concludeert hij. El Ahmadi geniet vooral van het middenveld en Daan Rots.

“Ik vind het middenveld echt steeds beter worden. Zerrouki had een mindere fase toen hij van Feyenoord kwam, maar nu vind ik hem echt een leider op het middenveld”, legt El Ahmadi uit. “Tegen Ajax vond ik hem ook een van de betere.” De analist vindt dat het middenveld van Van den Brom verder met Kristian Hlynsson en Thomas van den Belt in balans is.