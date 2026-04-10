beleefde vrijdagavond een hoogtepunt in zijn nog prille carrière. De achttienjarige verdediger van FC Twente maakte zijn eerste doelpunt en droeg daarmee bij aan de 2-1 overwinning op FC Volendam. Na afloop glundert hij voor de camera van ESPN.

Nijstad schoot binnen uit een corner. “Geweldige goal. Nee, geintje”, zegt hij. “Ik sta gelukkig op de goede plek. Meer geluk dan wijsheid, maar ik ben er erg blij mee. Als je voor Vak-P mag scoren en ook mag juichen… dat is echt een geweldig moment. Kippenvel eigenlijk. Dus ja, hopelijk volgen er nog wat meer natuurlijk.”

Voorafgaand aan de wedstrijd was het eerste doelpunt van Nijstad al een gespreksonderwerp binnen de spelersgroep. “Ik had het er met een paar jongens over. Veel mensen zeiden ook tegen mij: ‘Ik voel dat je gaat scoren’. Onze assistent, een paar jongens uit het team… en ik voelde het zelf eigenlijk ook wel een beetje. Soms heb je zo’n gevoel. Dat is moeilijk uit te leggen. Maar vandaag kwam het uit, en dat is mooi.”

Geplaagd door Vennegoor of Hesselink

Nijstad krijgt de vraag of hij weleens door ploeggenoten wordt geplaagd om zijn gebrek aan goals. “Door één iemand: Vennegoor of Hesselink. Die plaagt me een beetje. Daar hebben we onderling vaak discussies over. Hij heeft er nul gemaakt en is in evenveel wedstrijden ingevallen. En hij is spits. Hij heeft ook wel wat kansjes gehad, dus daar plaag ik hem dan weer mee. Zo houden we elkaar scherp.”

Toen hij na de wedstrijd van het veld liep, zongen de supporters hem toe. “Ze zeiden volgens mij ‘Ruud blijf bij ons’ en ‘Ruudje bijtekenen. Maar ik weet het zelf nog niet. We gaan het allemaal wel zien. Ik vind het wel mooi dat ze het roepen. Dat is ook deze club: warm, met leuke supporters. Het worden spannende weken.”

Nijstad beantwoordde donderdag in een interview met ESPN al een vraag over zijn toekomst. "Het is komende zomer of verlengen of weg, denk ik", zei het talent, wiens contract nog een jaar doorloopt. Hij wordt in de wandelgangen al in verband gebracht met grote clubs als FC BBarcelona en Chelsea.

Tot slot reageert Nijstad op de vraag of hij iemand is die zulke momenten vereeuwigt, bijvoorbeeld met een tatoeage. “Ik denk dat als ik een tatoeage neem, mijn vriendin en mijn ouders daar niet zo blij mee zijn”, lacht hij. “Ik ben 18, maar tatoeages zijn niet echt mijn ding, denk ik.”