Willem van Hanegem begrijpt absoluut niet waarom er zo veel lof is voor NEC, zo stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oud-middenvelder ziet dat de Nijmegenaren het vooral van power en rennen moeten hebben, terwijl ploegen als AZ en FC Twente een stuk beter voetballen.

Feyenoord gaf zondagmiddag diep in blessuretijd een zege uit handen op bezoek bij NEC; het vijfde puntverlies in de laatste zes wedstrijden. De Rotterdammers mogen daar volgens Van Hanegem niet tevreden mee zijn, maar hij bespeurde toch opluchting. “Dat zegt wel hoe diep Feyenoord inmiddels zit. Een gelijkspel is deze maanden eerder niet verloren dan niet gewonnen.”

Het clubicoon haalt aan dat Feyenoord ruim een jaar geleden nog met 3-0 won van Bayern München. “Inmiddels maakt de club zich zo klein dat een 1-1 diep in blessuretijd tegen NEC hoop geeft voor de komende weken?” Daar begrijpt Van Hanegem helemaal niets van. “NEC wordt in mijn ogen echt te groot gemaakt in Nederland. Van de dertig wedstrijden deze competitie won NEC vijftien keer niet.”

Ook in het duel van zondag wist de ploeg van Dick Schreuder Van Hanegem niet te bekoren. “Ja, ze vallen aan. Wel als ze de bal hard naar voren hebben geschoten. En ze hebben een paar leuke spelers, vooral die twee buitenspelers Ouaissa en Önal zijn goed. En ze hebben ook echt wel een leuk seizoen, met zondag ook nog de bekerfinale.”

Om goed voetbal te zien, kun je volgens Van Hanegem beter kijken naar AZ of FC Twente, ‘met die jonge verdediger Ruud Nijstad die veel in zijn mars heeft’. “AZ kan volgens mij de bekerfinale in De Kuip zondag ook gewoon winnen, als ze nu eindelijk eens afrekenen met die fases waarin de nonchalance ervan af spat.” Dat AZ de kans om ver te komen in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk heeft weggegeven door drie tegengoals in elf minuten, vindt Van Hanegem zonde. “Terwijl ze zo goed kunnen voetballen.”

NEC en Feyenoord moeten het hebben van 'power, rennen en vliegen'

“NEC moet het veel meer hebben van power, rennen en vliegen”, maakt de columnist de vergelijking met de ploegen uit Alkmaar en Enschede. Wat voor de Nijmegenaren geldt, is volgens Van Hanegem ook waar voor Feyenoord. “Maar in Nijmegen had Robin van Persie wel gelijk toen hij zei dat ze voldoende kansen hadden gehad om te kunnen winnen.” Dat Serdar Gözübüyük ervoor koos om Philippe Sandler een gele kaart te geven in plaats van rood, kan De Kromme niet bij. “Wat was dat voor gekkigheid? Dat zag toch iedereen?”

Ook tegen tien man zag Van Hanegem Feyenoord echter niet zomaar winnen. “Het probleem zit hem in het voetbal, dat is er gewoon niet. Als NEC met bijna alle spelers naar voren stormt, dan heb je aan twee slimme spelers genoeg om de genadeklap uit te delen. Die heeft Feyenoord niet. Ja, Valente, maar die wil dat hele elftal maar op zijn rug nemen.” De oud-voetballer maakt zich zorgen om de wedstrijden van Feyenoord tegen FC Groningen, Fortuna Sittard en PEC Zwolle, waarin er normaal gesproken veel minder ruimte ligt. “Dus de tweede plek is nog altijd een dubbeltje op zijn kant. Het blijft spannend.”