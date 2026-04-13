heeft het vizier volledig gericht op de bekerfinale van volgende week. De middenvelder van AZ, die zondag voor het eerst sinds september in de basis stond, moest de finale vorig jaar missen en wil dat absoluut niet nog een keer meemaken. Daarom zal hij niet spelen in de return van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk.

AZ staat voor een zeer belangrijke week in het seizoen. De Alkmaarders spelen donderdag de return in de kwartfinale van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk, waarin ze een 3-0 achterstand moeten wegwerken. Zondag wacht daarna de tweede bekerfinale op rij, nadat een jaar geleden na strafschoppen werd verloren van Go Ahead Eagles. Destijds moest AZ het stellen zonder de geblesseerde Clasie, die de race tegen de klok verloor.

Dit seizoen lijkt het erop dat hij wél net op tijd fit is. Clasie stond sinds begin oktober aan de kant met een enkelblessure, waarna hij vorige week voor het eerst minuten maakte in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0). Zondag had de middenvelder zijn eerste basisplaats, toen hij een helft meedeed in de overwinning op sc Heerenveen (3-0). Met het oog op de bekerfinale gaat Lee-Roy Echteld geen risico nemen met Clasie, waardoor hij niet zal meedoen tegen Shakhtar, zo laat de trainer weten aan De Telegraaf.

Clasie weet dat hij nog niet zo fit is als de rest van de spelers van AZ. “We proberen er voor te zorgen dat ik zo snel mogelijk naar het niveau van de jongens kan gaan. Ben ik daar? Nee, maar ik ben er wel hard voor aan het werk”, vertelt hij aan de krant. Daarom bleef hij afgelopen week ook achter in Alkmaar, toen AZ naar Polen ging voor het duel met Shakhtar. “Ik had kunnen meedoen, maar dan had ik vandaag geen helft kunnen halen.” Clasie is vastberaden richting de bekerfinale: “Dit jaar zal ik hem niet missen.”