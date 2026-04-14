Willem II krijgt geen straf na paspoortgate met Tjoe-A-On

14 april 2026, 15:50
Willem II, Nathan Tjoe-A-On
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De onafhankelijk aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft het onderzoek naar de speelgerechtigdheid van Nathan Tjoe-A-On definitief afgerond. Hoewel is gebleken dat de verdediger van Willem II officieel niet speelgerechtigd was, krijgt de Tilburgse club geen straf. Dat meldt de KNVB dinsdag via de officiële website.

De voetbalbond was een onderzoek gestart nadat TOP Oss een officieel verzoek had ingediend bij de KNVB om de wedstrijd tegen Willem II ongeldig te verklaren. Tjoe-A-On nam onlangs de Indonesische nationaliteit aan om voor dat land te kunnen voetballen. Uit informatie van de IND bleek echter dat hij daardoor automatisch zijn Nederlandse paspoort is kwijtgeraakt. Omdat zijn papieren niet meer klopten, mocht hij volgens de regels eigenlijk niet meer in actie komen voor Willem II.

Speler en club wisten van niks

Ondanks dat de regels zijn overtreden, deelt de aanklager van de KNVB geen straf uit. Willem II hoeft dus niet bang te zijn voor een boete of puntenaftrek. De reden hiervoor is simpel: de club en de speler hadden geen flauw idee. Ze wisten niet dat je automatisch je Nederlandse paspoort verliest als je voor een andere nationaliteit kiest. Uit het onderzoek bleek bovendien dat bijna niemand in de voetbalwereld deze regel kende. Eerder gebeurde precies hetzelfde met Dean James, speler van Go Ahead Eagles. Ook toen deelde de KNVB geen straf uit.

Geen excuses meer

Willem II en Tjoe-A-On komen er dus goed vanaf. Toch laat de KNVB het er niet zomaar bij zitten. In het bericht op de website staat een duidelijke waarschuwing voor de rest van de voetbalwereld. Nu dit probleem bij Willem II en Go Ahead Eagles aan het licht is gekomen, kan niemand meer zeggen dat ze de regels niet kennen. De bond verwacht dat alle clubs en spelers vanaf nu goed opletten als iemand een ander paspoort aanneemt. Gebeurt dit in de toekomst nog een keer, dan volgt er waarschijnlijk wél een zware straf.

Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On
Willem II
Team: Willem II
Leeftijd: 24 jaar (22 dec. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Willem II
30
0
2024/2025
Swansea
1
0
2023/2024
Heerenveen
4
0
2023/2024
Swansea
0
0

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
36
47
83
2
Cambuur
36
28
75
3
Willem II
36
13
62
4
De Graafschap
36
15
60
5
Jong PSV
36
6
56

