Sensatie aanstaande: Vitesse heeft play-offdeelname volledig in eigen hand

Vitesse heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de vierde periode van de Keuken Kampioen Divisie. De Arnhemmers wonnen met 0-3 op bezoek bij Jong FC Utrecht en gaan zodoende weer aan kop in de afsluitende periode van de competitie. Met nog twee wedstrijden te spelen heeft Vitesse deelname aan de play-offs volledig in eigen hand.

De kans dat we Vitesse gaan zien in de nacompetitie wordt met de week groter. De Arnhemmers, die het seizoen startten met twaalf minpunten en zonder voorbereiding aan de competitie begonnen, kunnen op basis van de ranglijst geen play-offs meer halen, maar maken een goede kans om het laatste ticket voor het ‘toetje’ te bemachtigen via de vierde periode.

Maandagavond deed de ploeg van Rüdiger Rehm uitstekende zaken op bezoek bij Jong Utrecht. Bij winst zou de ploeg de koppositie in de periode overnemen van Willem II, dat al een nacompetitieticket op zak heeft. Al na elf minuten zette Nino Zonneveld de Arnhemmers op voorsprong met een fenomenale vrije trap. Vitesse bleef vervolgens gecontroleerd spelen en kwam via Adam Tahaui in minuut dertig op 0-2.

In het tweede bedrijf sloeg Vitesse op het juiste moment toe. Via verdediger Omar Achouitar werd de score uitgebreid naar 0-3, terwijl Jong Utrecht op dat moment sterker werd.

In de Keuken Kampioen Divisie promoveren de nummers één en twee. De zes ploegen die daarna het hoogst eindigen – uitgezonderd de belofte-elftallen – gaan normaliter de play-offs in. Een periodetitel van Vitesse zou daar echter verandering in brengen. De Arnhemmers zouden op dit moment het laatste play-offticket overnemen van FC Den Bosch.

Vitesse speelt nog tegen MVV (thuis) en tegen SC Cambuur (uit).