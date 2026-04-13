Live voetbal 4

Sensatie aanstaande: Vitesse heeft play-offdeelname volledig in eigen hand

13 april 2026, 21:51
Adam Tahaui scoort namens Vitesse tegen Jong FC Utrecht
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Vitesse heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de vierde periode van de Keuken Kampioen Divisie. De Arnhemmers wonnen met 0-3 op bezoek bij Jong FC Utrecht en gaan zodoende weer aan kop in de afsluitende periode van de competitie. Met nog twee wedstrijden te spelen heeft Vitesse deelname aan de play-offs volledig in eigen hand.

De kans dat we Vitesse gaan zien in de nacompetitie wordt met de week groter. De Arnhemmers, die het seizoen startten met twaalf minpunten en zonder voorbereiding aan de competitie begonnen, kunnen op basis van de ranglijst geen play-offs meer halen, maar maken een goede kans om het laatste ticket voor het ‘toetje’ te bemachtigen via de vierde periode.

Artikel gaat verder onder video

Maandagavond deed de ploeg van Rüdiger Rehm uitstekende zaken op bezoek bij Jong Utrecht. Bij winst zou de ploeg de koppositie in de periode overnemen van Willem II, dat al een nacompetitieticket op zak heeft. Al na elf minuten zette Nino Zonneveld de Arnhemmers op voorsprong met een fenomenale vrije trap. Vitesse bleef vervolgens gecontroleerd spelen en kwam via Adam Tahaui in minuut dertig op 0-2.

In het tweede bedrijf sloeg Vitesse op het juiste moment toe. Via verdediger Omar Achouitar werd de score uitgebreid naar 0-3, terwijl Jong Utrecht op dat moment sterker werd.

In de Keuken Kampioen Divisie promoveren de nummers één en twee. De zes ploegen die daarna het hoogst eindigen – uitgezonderd de belofte-elftallen – gaan normaliter de play-offs in. Een periodetitel van Vitesse zou daar echter verandering in brengen. De Arnhemmers zouden op dit moment het laatste play-offticket overnemen van FC Den Bosch.

Vitesse speelt nog tegen MVV (thuis) en tegen SC Cambuur (uit).

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
8 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
87 Reacties
40 Dagen lid
50 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Positieve verhalen uit Arnhem tegen het eind van het seizoen, dat is al weer een flink aantal jaar geleden.

Jopie14
244 Reacties
69 Dagen lid
268 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is voor de Arnhemmers te hopen, dat de "bond" niet weer iets op het spoor is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Jong Utrecht - Vitesse

Jong FC Utrecht
0 - 3
Vitesse
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
12
VVV
36
-8
42
13
Emmen
36
-15
41
14
Vitesse
35
7
40
15
Jong Utrecht
34
-6
39
16
Jong AZ
35
-12
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws