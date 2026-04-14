FC Twente volgt Teun Gijselhart: 'Ten Hag zat op de tribune'

(21) staat op de radar van FC Twente. Dat meldt journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost althans. Gijselhart ontwikkelt zich dit seizoen uitstekend bij De Graafschap en dat is niet onopgemerkt gebleven bij de Tukkers.

Artikel gaat verder onder video

"Het zou mij niet verbazen als FC Twente uitkomt bij Gijselhart", begint Van Wissing in het programma De Oosttribune. "We kennen hem nog van PEC Zwolle, waar destijds niemand er nog wat voor gaf", weet de verslaggever zich te herinneren. De Graafschap zag vorig jaar wél muziek in de middenvelder en pikte hem transfervrij op bij de Blauwvingers. Dit seizoen is hij de grote sensatie op De Vijverberg, waardoor een transfer aanstaande lijkt.

"Hij doet het voortreffelijk bij De Graafschap en Erik ten Hag (technisch directeur FC Twente, red) heeft er al op de tribune gezeten. Ze verwachten dat er meerdere clubs uit de Eredivisie voor hem gaan komen. FC Twente heeft hem in ieder geval op de radar", weet Van Wissing te melden.

Een andere speler die mogelijk een kans krijgt bij FC Twente, is Harrie Kuster. De middenvelder wordt dit seizoen verhuurd aan RKC Waalwijk. Kuster scoorde inmiddels al zeven wedstrijden op rij en keert komende zomer normaliter terug in Enschede. De technische staf zal op dat moment beoordelen of hij rijp genoeg is om definitief aan te sluiten bij het eerste elftal.