ADO Den Haag heeft vrijdagavond zonder zelf in actie te komen het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie veiliggesteld. De residentieclub profiteert van het derde puntverlies op rij van nummer twee SC Cambuur, dat uit bij FC Den Bosch met 1-1 gelijkspeelde.

ADO en Cambuur waren beiden in maart al zeker van een plek bij de eerste twee en daarmee promotie naar de Eredivisie. In de resterende duels moest enkel nog de vraag worden beantwoord wie van de twee als kampioen zou terugkeren naar het hoogste niveau en wie de tweede plaats zou krijgen. Omdat Cambuur de afgelopen weken punten morste tegen VVV-Venlo (3-0) en FC Dordrecht (1-1) was de strijd al bijna gestreden.

Vrijdagavond viel de daadwerkelijke beslissing. Alleen door in Den Bosch te winnen had Cambuur het titelfeestje van ADO nog even kunnen uitstellen, maar dat lukte dus niet. Aanvoerder Mark Diemers kreeg al vroeg in de wedstrijd een uitgelezen kans om de score te openen toen de bezoekers een penalty kregen, maar de Bossche doelman Pepijn van de Merbel wist zijn inzet te keren. Jack de Vries zette de thuisploeg na een klein uur spelen vervolgens op voorsprong in Stadion De Vliert, door op aangeven van Kévin Monzialo hard raak te schieten in de verre hoek. In de slotfase ging de bal nóg een keer op de stip, deze keer was Diemers wél trefzeker maar verder dan de gelijkmaker kwam Cambuur niet meer, waardoor de vlag uit kan in Den Haag.

ADO komt zondag pas in actie, de ploeg van trainer Robin Peter gaat die dag op bezoek bij het FC Dordrecht van Dirk Kuijt (aftrap 12.15 uur). De gemeente Dordrecht heeft al aangegeven dat de kampioensschaal dan nog niet wordt uitgereikt, omdat de lokale driehoek dat niet toestaat. De kampioen zal daarom op 17 april, bij de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, de bijbehorende prijs in ontvangst gaan nemen.