ADO officieel kampioen dankzij nieuwe misstap Cambuur

10 april 2026, 21:55
Cambuur-aanvoerder Mark Diemers tijdens het uitduel bij FC Den Bosch
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

ADO Den Haag heeft vrijdagavond zonder zelf in actie te komen het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie veiliggesteld. De residentieclub profiteert van het derde puntverlies op rij van nummer twee SC Cambuur, dat uit bij FC Den Bosch met 1-1 gelijkspeelde.

ADO en Cambuur waren beiden in maart al zeker van een plek bij de eerste twee en daarmee promotie naar de Eredivisie. In de resterende duels moest enkel nog de vraag worden beantwoord wie van de twee als kampioen zou terugkeren naar het hoogste niveau en wie de tweede plaats zou krijgen. Omdat Cambuur de afgelopen weken punten morste tegen VVV-Venlo (3-0) en FC Dordrecht (1-1) was de strijd al bijna gestreden.

Vrijdagavond viel de daadwerkelijke beslissing. Alleen door in Den Bosch te winnen had Cambuur het titelfeestje van ADO nog even kunnen uitstellen, maar dat lukte dus niet. Aanvoerder Mark Diemers kreeg al vroeg in de wedstrijd een uitgelezen kans om de score te openen toen de bezoekers een penalty kregen, maar de Bossche doelman Pepijn van de Merbel wist zijn inzet te keren. Jack de Vries zette de thuisploeg na een klein uur spelen vervolgens op voorsprong in Stadion De Vliert, door op aangeven van Kévin Monzialo hard raak te schieten in de verre hoek. In de slotfase ging de bal nóg een keer op de stip, deze keer was Diemers wél trefzeker maar verder dan de gelijkmaker kwam Cambuur niet meer, waardoor de vlag uit kan in Den Haag.

ADO komt zondag pas in actie, de ploeg van trainer Robin Peter gaat die dag op bezoek bij het FC Dordrecht van Dirk Kuijt (aftrap 12.15 uur). De gemeente Dordrecht heeft al aangegeven dat de kampioensschaal dan nog niet wordt uitgereikt, omdat de lokale driehoek dat niet toestaat. De kampioen zal daarom op 17 april, bij de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, de bijbehorende prijs in ontvangst gaan nemen.

➡️ Meer Keuken Kampioen Divisie nieuws

Lees ook:
Johan Plat

Officieel: Johan Plat (39) nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur

Damián van der Vaart van Ajax

Damián van der Vaart woest op Mark Verkuijl, teamgenoten moeten ingrijpen

  • di 7 april, 10:31
  • 7 apr. 10:31
  • 2
Vitesse

Hoop gloort in Arnhem: vol GelreDome droomt van Eredivisie na vernedering Jong Ajax

  • ma 6 april, 18:58
  • 6 apr. 18:58
  • 5
Den Bosch - Cambuur

FC Den Bosch
1 - 1
SC Cambuur
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
35
48
83
2
Cambuur
35
28
74
3
De Graafschap
35
15
59
4
Willem II
35
12
59
5
Almere
35
15
55

