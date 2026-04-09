Guus Hiddink fel tegen De Graafschap-fans: ‘Dat spandoek moét weg!’

9 april 2026, 15:35
Guus Hiddink met op de achtergrond het logo van De Graafschap en stadion De Vijverberg
Foto: © Imago/Realtimes
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Guus Hiddink wil dat de fans van De Graafschap het spandoek van Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, per direct verwijderen uit De Vijverberg. Boumans wordt op dat spandoek afgebeeld met een zwart balkje voor de ogen, wat volgens ‘Mister De Graafschap’ niet meer te accepteren is.

Clubicoon Hiddink werd onlangs benoemd tot erelid van De Graafschap en heeft een adviserende rol bij de Keuken Kampioen Divisie-club. Met lede ogen ziet hij aan hoe er tijdens iedere thuis- en uitwedstrijden van De Graafschap het spandoek van Boumans wordt getoond. Naast de afbeelding van de burgemeester met een zwart balkje voor de ogen, staat de tekst ‘Mark B.’.

De fanatieke fans van de Superboeren onderhouden al langere tijd geen goede relatie met Boumans. Dat komt voort uit een wedstrijd tegen Cambuur in 2024. Tijdens dat duel staken de supporters vuurwerk af, waarna de burgemeester de wedstrijd wilde laten staken. Na die wedstrijd is Boumans zelden meer aanwezig geweest in De Vijverberg, omdat hij zich niet prettig voelt wegens het spandoek, zo meldt De Gelderlander.

Hiddink wil het spandoek zo snel mogelijk weghebben uit het stadion. “We hebben geweldig publiek en het gaat op veel fronten heel goed met de club. Dat doek past daar niet bij. Dat ding moet weg. Laten ze maar een spandoek van mij tonen. Dan mogen ze een balkje voor mijn ogen doen. Dat vind ik niet erg”, sprak de oud-voetbaltrainer.

“Ik heb een paar keer met de burgemeester gesproken in het verleden en hij was enthousiast over De Graafschap. Nu is hij al heel lang niet meer geweest op De Vijverberg en dat is niet goed. Ik wil dat hij weer terugkomt in het stadion. Kijk, De Graafschap is een club waar we veel dingen samen doen en verbinding is ook belangrijk. Straffen zijn een laatste sanctie, maar zo kan het niet doorgaan”, aldus Hiddink.

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
35
48
83
2
Cambuur
35
28
74
3
De Graafschap
35
15
59
4
Willem II
35
12
59
5
Almere
35
15
55

Complete Stand

