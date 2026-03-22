Live voetbal 3

De Graafschap verrast en eert Guus Hiddink: 'Dit emotioneert me'

22 maart 2026, 13:28
Guus Hiddink
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De Graafschap heeft Guus Hiddink zondag benoemd tot erelid. De voormalig speler en assistent-trainer van de club kreeg bovendien een beeld met een afbeelding van zichzelf erop, met de tekst ‘Achterhoeks fundament’. Het beeld staat vanaf nu bij de ingang van stadion De Vijverberg.

De 79-jarige Hiddink speelde in drie verschillende periodes bij De Graafschap: 1967-1970, 1972-1976 en 1981-1983. Hij kwam tot 356 officiële optredens bij de Superboeren, waarin hij 71 keer scoorde. Hiddink begon er ooit als jeugdtrainer, maar bleek zelf ook uitstekend te kunnen voetballen. Bovendien was hij in zijn laatste jaren assistent-trainer bij de club

Artikel gaat verder onder video

Hiddink werd verrast in aanloop naar het duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag. "Ik werd gebeld dat ik vanmiddag naar de wedstrijd tussen De Graafschap en ADO Den Haag moest komen. Ik was om half tien hier, want ik moest vroeg komen, maar die wedstrijd begint pas veel later", vertelde hij zondagochtend bij ESPN.

Zijn benoeming tot erelid emotioneerde Hiddink. “Ik heb wel wat dingen meegemaakt, zo links en rechts. Maar dan ben ik weer daar waar ik ooit begonnen ben en dat bracht me toch in verlegenheid. Ik weet nog dat ik als kind op mijn fiets over het laantje langs De Vijverberg fietste. Dan ging ik op mijn trappers staan en kon ik het veld van De Graafschap zien. Ik dacht: als ik daar ooit zou kunnen spelen... Dan emotioneert je dat toch als dat zo gebeurt hier.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Oscar Garcia

Óscar García viert doelpunten opvallend: ‘Dit is heel eng’

  • do 19 maart, 16:06
  • 19 mrt. 16:06
  • 10
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Slechts 700 PSV-fans welkom in uitvak bij Ajax - PSV

Slechts 700 PSV-fans welkom in uitvak bij Ajax - PSV

  • Gisteren, 11:44
  • Gisteren, 11:44
  • 1
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws