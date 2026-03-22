De Graafschap heeft Guus Hiddink zondag benoemd tot erelid. De voormalig speler en assistent-trainer van de club kreeg bovendien een beeld met een afbeelding van zichzelf erop, met de tekst ‘Achterhoeks fundament’. Het beeld staat vanaf nu bij de ingang van stadion De Vijverberg.

De 79-jarige Hiddink speelde in drie verschillende periodes bij De Graafschap: 1967-1970, 1972-1976 en 1981-1983. Hij kwam tot 356 officiële optredens bij de Superboeren, waarin hij 71 keer scoorde. Hiddink begon er ooit als jeugdtrainer, maar bleek zelf ook uitstekend te kunnen voetballen. Bovendien was hij in zijn laatste jaren assistent-trainer bij de club

Hiddink werd verrast in aanloop naar het duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag. "Ik werd gebeld dat ik vanmiddag naar de wedstrijd tussen De Graafschap en ADO Den Haag moest komen. Ik was om half tien hier, want ik moest vroeg komen, maar die wedstrijd begint pas veel later", vertelde hij zondagochtend bij ESPN.

Zijn benoeming tot erelid emotioneerde Hiddink. “Ik heb wel wat dingen meegemaakt, zo links en rechts. Maar dan ben ik weer daar waar ik ooit begonnen ben en dat bracht me toch in verlegenheid. Ik weet nog dat ik als kind op mijn fiets over het laantje langs De Vijverberg fietste. Dan ging ik op mijn trappers staan en kon ik het veld van De Graafschap zien. Ik dacht: als ik daar ooit zou kunnen spelen... Dan emotioneert je dat toch als dat zo gebeurt hier.”