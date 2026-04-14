Een opvallend gerucht uit Engeland. Bayern München zou volgens The Independent interesse hebben in Sunderland-spits . Der Rekordmeister volgt de verrichtingen van de 24-jarige aanvaller nauwlettend.

Brobbey maakt de laatste maanden een uitstekende indruk in de Premier League. De spits presteert goed bij Sunderland, is topfit en pikt regelmatig zijn doelpunten mee. Volgens The Independent is dat niet onopgemerkt gebleven bij clubs uit de Europese top; de verrichtingen van Brobbey worden nadrukkelijk gevolgd.

Een Europese topclub die door het Engelse medium bij naam wordt genoemd, is Bayern München. De koploper van de Bundesliga houdt de spits in de gaten voor een mogelijke transfer in de zomerse transferperiode. Er is volgens de berichtgeving sprake van 'sterke interesse'.

Brobbey kwam al eens eerder uit in de Bundesliga. In het verleden speelde hij voor RB Leipzig, maar dat avontuur pakte niet uit zoals hij van tevoren had gehoopt. Vervolgens keerde hij terug naar Ajax, de club die hij afgelopen zomer voor een transfersom van twintig miljoen inruilde voor promovendus Sunderland.