Live voetbal

Engelse gerucht: 'Bayern München toont interesse in Brian Brobbey'

14 april 2026, 13:27   Bijgewerkt: 13:38
Brian Brobbey
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een opvallend gerucht uit Engeland. Bayern München zou volgens The Independent interesse hebben in Sunderland-spits Brian Brobbey. Der Rekordmeister volgt de verrichtingen van de 24-jarige aanvaller nauwlettend.

Brobbey maakt de laatste maanden een uitstekende indruk in de Premier League. De spits presteert goed bij Sunderland, is topfit en pikt regelmatig zijn doelpunten mee. Volgens The Independent is dat niet onopgemerkt gebleven bij clubs uit de Europese top; de verrichtingen van Brobbey worden nadrukkelijk gevolgd.

Artikel gaat verder onder video

Een Europese topclub die door het Engelse medium bij naam wordt genoemd, is Bayern München. De koploper van de Bundesliga houdt de spits in de gaten voor een mogelijke transfer in de zomerse transferperiode. Er is volgens de berichtgeving sprake van 'sterke interesse'.

Brobbey kwam al eens eerder uit in de Bundesliga. In het verleden speelde hij voor RB Leipzig, maar dat avontuur pakte niet uit zoals hij van tevoren had gehoopt. Vervolgens keerde hij terug naar Ajax, de club die hij afgelopen zomer voor een transfersom van twintig miljoen inruilde voor promovendus Sunderland.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
25
6
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Dortmund
29
31
64
3
Stuttgart
29
22
56
4
Leipzig
29
20
56
5
Leverkusen
29
20
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws