moet de eerste spits van Oranje zijn, zo stelt Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. De voormalig middenvelder stelt dat de aanvaller van Sunderland in topvorm de beste optie is voor die positie in de nationale ploeg.

De spitspositie van het Nederlands elftal staat al tijden ter discussie. Normaliter wordt deze ingevuld door Memphis Depay, maar hij kampt momenteel met een blessure. Vrijdagavond stond Donyell Malen in de punt, toen Oranje in een oefenduel won van Noorwegen (2-1), maar de aanvaller van AS Roma wist niet echt te overtuigen. De verwachting is dat Ronald Koeman dinsdag tegen Ecuador kiest voor Brobbey in de spits.

“Wat is nou de ideale spits?”, vraagt Van der Vaart aan Theo Janssen als die aangeeft dat Oranje daar veel opties heeft. “Ik meen het serieus, ik geloof in Brobbey”, beantwoordt de 109-voudig international zijn eigen vraag. “Ik heb hem tegen Duitsland zien spelen, ik weet dat dat een oefenwedstrijd was, toen was hij zo ongelofelijk goed.” Overigens werd het duel waar Van der Vaart op doelt gespeeld in de groepsfase van de Nations League.

Afgelopen zomer maakte Brobbey de overstap van Ajax naar Sunderland, waar hij steeds beter begint te spelen. “Als hij echt in topvorm is, is dat ‘m denk ik”, aldus Van der Vaart. Wim Kieft vraagt zich af of Brobbey ook op internationaal niveau zo goed is als zijn tafelgenoot beweert. “Juist wel, ik geloof daarin”, antwoordt de oud-middenvelder. Janssen haalt aan dat het dan wel belangrijk is wat voor type nummer 10 er dan om Brobbey heen speelt. “Iemand die goals kan maken en er een beetje achter hangt”, vult Van der Vaart dat in.