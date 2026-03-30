Willem van Hanegem begrijpt niet dat mensen al hebben afgeschreven na een wedstrijd in Oranje, zo stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De 52-voudig international vindt het opportunistisch om te stellen dat het AZ-talent niet goed genoeg is.

Smit debuteerde vrijdagavond in het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen (2-1). De twintigjarige middenvelder begon in de basis en werd in minuut 69 naar de kant gehaald. Na afloop van het duel klonk er veel kritiek op de jongeling. Zo beoordeelde Valentijn Driessen hem met een onvoldoende, was Pierre van Hooijdonk niet onder de indruk en stelde Wim Kieft dat het talent ‘nerveus’ oogde.

Artikel gaat verder onder video

“Wat ik niet begrijp, is dat het voor veel mensen voor hem een soort test was”, begint Van Hanegem. “Even kijken of hij wel goed genoeg is en anders geen WK. Hij was toch basisspeler in Oranje?” Volgens de oud-middenvelder is Smit goed genoeg voor het Nederlands elftal en laat je die beslissing niet afhangen van een wedstrijd. “Natuurlijk maakte hij een paar fouten. Dat deed Joey Veerman tijdens het EK ook en nu hebben een paar journalisten er een levenswerk van gemaakt om hem aan een plek in de WK-selectie te helpen”, merkt hij op.

Van Hanegem stelt dat Smit na zijn debuut ‘stappen vooruit’ kan maken. “Na ruim een uur speeltijd tegen Noorwegen een streep door zijn naam zetten, dat zou pas opportunistisch zijn.” Het Feyenoord-icoon wil er ook niks van weten dat de AZ’er het niveau niet gewend zou zijn. “Waar veel internationals al midweeks lekker met de beentjes omhoog zitten, speelt hij nog in Europa met AZ.”

Dat dit in de Conference League is, heeft Van Hanegem geen boodschap aan. “Vorig seizoen drie wedstrijden tegen Galatasaray en twee tegen Tottenham Hotspur, clubs die ik deze maand nog in de Champions League zag spelen. Dit seizoen speelde hij tegen Crystal Palace en Sparta Praag. Dus het valt allemaal wel mee met dat Smit niets gewend is.”