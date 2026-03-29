Noa Vahle reageert met ongeloof op de column van Wim Kieft over de spitspositie van het Nederlands elftal. De oud-international stelde daarin dat een volledig fitte Memphis Depay aanschurkt tegen het niveau van supersterren als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De vergelijking zorgt bij Vahle voor gefronste wenkbrauwen.

Aan tafel bij De Oranjezomer vertelt Vahle hoe ze de column onder ogen kreeg. “Ja nou, ik ben heel erg in de war, want wij zitten net in de visagie en de column van Wim Kieft in De Telegraaf komt voorbij. De kop was: een topfitte Memphis Depay schurkt tegen het niveau van Ronaldo, Messi en Mbappé aan...”, klinkt het verbaasd.

"Toen dacht ik: Wim drinkt al heel lang niet meer, dus dat kan het niet zijn. Valentijn schrijft die columns. Toen dacht ik: jongens, hè?”, vervolgt Vahle. Ze doelt op Valentijn Driessen, die de teksten van Kieft doorgaans op papier zet na overleg met de oud-spits.

Kieft ziet sleutelrol voor Memphis

De column van Kieft is geschreven in het licht van de voortdurende zoektocht naar de ideale spits bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman koos tegen Noorwegen nog voor snelheid met Donyell Malen, maar volgens Kieft ligt de oplossing juist in een ander profiel.

Op grote toernooien, waar ruimtes kleiner worden, heeft Oranje volgens hem behoefte aan een aanvaller die onder druk het verschil kan maken. Daar ziet hij Memphis als cruciale schakel. Mits volledig fit, kan de aanvaller volgens Kieft zelfs tegen het niveau van de absolute wereldtop aanschurken.

“Zet je de Nederlandse spitsen en Wout Weghorst als pinchhitter af tegen het surplus aan goede aanvallers bij andere landen, dan stemt dat niet per se vrolijk”, moet de oud-spits erkennen. “Nederland heeft bijvoorbeeld geen Mbappé, Kane, Ekitiké, Olise, Alvarez en Messi of Ronaldo. Depay heeft het mede door blessures nog nooit kunnen laten zien op een groot toernooi. Als hij fit is in de zomer, dan kan hij tegen het niveau van dit soort topspitsen aanschurken.”