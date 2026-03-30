Theo Janssen zou graag als linksback zien in een vijfmansverdediging in het Nederlands elftal, zo stelt hij bij Studio Voetbal. Volgens de analist zou dat in praktijk, als het systeem goed wordt uitgevoerd, gewoon een soort linksbuiten zijn.

Volgens Janssen werkt het 4-3-3-systeem absoluut niet met de spelers die Oranje op dit moment tot zijn beschikking heeft. De oud-middenvelder stelt namelijk dat Nederland geen goede rechtsbuiten heeft, waardoor er weinig creativiteit van die kant komt. Als vervolgens de 5-3-2-opstelling van Janssen in beeld verschijnt, valt het presentator Sjoerd van Ramshorst direct op dat Gakpo daarin op linksback staat.

“Je speelt hier met vijf man achterin en dan kun je zeggen: Gakpo linksback?”, begint Janssen zijn verklaring. “Maar als je dit goed speelt staat Gakpo, in aanvallend opzicht, bijna linksbuiten.” Dit wordt beaamd door zijn tafelgenoten. Mocht Ronald Koeman daadwerkelijk kiezen voor de opstelling van de analist, zou dat een volledig nieuwe positie betekenen voor de aanvaller van Liverpool.

Vervolgens gaat Janssen nog wat verder in op zijn opstelling. “Voor Dumfries willen we eigenlijk ruimtes creëren waar hij in kan duiken.” Tegen Noorwegen (2-1 winst) werd dit gedaan door Teun Koopmeiners vanaf rechts naar binnen te laten trekken. “Je kunt er ook gewoon twee spitsen neerzetten en met een creatieve nummer 10 eronder spelen. Dan heb je de ruimte aan de zijkant met Gakpo, die toch wel zijn acties maakt buitenom of binnendoor, en Dumfries die eroverheen komt.” Janssen ziet twee duidelijke voordelen aan zijn opstelling. “Je kunt veel creatiever zijn en het is moeilijker voor tegenstanders om tegen te spelen doordat je veel wisselingen hebt en veel lopende mensen.”