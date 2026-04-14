Liverpool heeft aanpassingen gedaan aan de reclameborden op Anfield, zo meldt The Athletic dinsdag. De aanleiding daarvoor is de duimblessure die vorige maand opliep in de return van de achtste finale van de Champions League tussen Liverpool en Galatasaray (4-0).

De reclameborden op Anfield waren halverwege maart het onderwerp van gesprek. Lang was aan het begin van de tweede helft tussen Liverpool en Galatasaray als invaller binnen de lijnen gekomen, maar na een botsing met de reclameborden moest hij zich in de slotfase per brancard van het veld laten afvoeren. De Nederlander had een enorme snee in zijn duim opgelopen, waar hij met spoed aan geopereerd moest worden. Die verliep goed, waardoor amputatie werd voorkomen.

Na het incident hebben Liverpool en de UEFA onderzocht hoe het kon gebeuren dat de duim van Lang vast kwam te zitten bij het reclamebord. De Europese voetbalbond kondigde aan om bij alle toekomstige wedstrijden de reclameborden grondig te controleren om risico’s vast te stellen en de clubs maatregelen te laten treffen.

Dinsdagavond speelt Liverpool voor het eerst sinds de blessure van Lang weer een Europees duel op Anfield, waar volgens The Athletic in de middag werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de reclameborden. De Engelse topclub beschouwt de manier waarop de blessure van Lang tot stand kwam als ‘freak accident’ en gelooft dat de aanpassingen ervoor zorgen dat iets vergelijkbaars in de toekomst niet meer kan gebeuren.