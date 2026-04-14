Live voetbal 1

Liverpool past reclameborden Anfield aan na duimblessure Noa Lang

14 april 2026, 19:22
Noa Lang duim
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Liverpool heeft aanpassingen gedaan aan de reclameborden op Anfield, zo meldt The Athletic dinsdag. De aanleiding daarvoor is de duimblessure die Noa Lang vorige maand opliep in de return van de achtste finale van de Champions League tussen Liverpool en Galatasaray (4-0).

De reclameborden op Anfield waren halverwege maart het onderwerp van gesprek. Lang was aan het begin van de tweede helft tussen Liverpool en Galatasaray als invaller binnen de lijnen gekomen, maar na een botsing met de reclameborden moest hij zich in de slotfase per brancard van het veld laten afvoeren. De Nederlander had een enorme snee in zijn duim opgelopen, waar hij met spoed aan geopereerd moest worden. Die verliep goed, waardoor amputatie werd voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

Na het incident hebben Liverpool en de UEFA onderzocht hoe het kon gebeuren dat de duim van Lang vast kwam te zitten bij het reclamebord. De Europese voetbalbond kondigde aan om bij alle toekomstige wedstrijden de reclameborden grondig te controleren om risico’s vast te stellen en de clubs maatregelen te laten treffen.

Dinsdagavond speelt Liverpool voor het eerst sinds de blessure van Lang weer een Europees duel op Anfield, waar volgens The Athletic in de middag werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de reclameborden. De Engelse topclub beschouwt de manier waarop de blessure van Lang tot stand kwam als ‘freak accident’ en gelooft dat de aanpassingen ervoor zorgen dat iets vergelijkbaars in de toekomst niet meer kan gebeuren.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valentijn Driessen

Driessen ziet Slot in t-shirt bij interview: ‘Helemaal de weg kwijt, dit kan niet!’

  • do 9 april, 22:45
  • 13
Arne Slot Mohamed Salah Liverpool - Fulham

Arne Slot maakt drie dagen na debacle prachtig gebaar aan Mohamed Salah

  • zo 12 april, 07:55
  • 1
Lamine Yamal Barcelona Atletico Madrid

Barcelona dient officiële klacht in bij UEFA

  • do 9 april, 20:29
  • 2
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Liverpool - Galatasaray

Liverpool
4 - 0
Galatasaray
Gespeeld op 18 mrt. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
8
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws