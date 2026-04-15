Live voetbal

NEC-geldschieter Boekhoorn is 'megateleurgesteld' in gemeente Nijmegen en wijst naar PSV

15 april 2026, 08:32
Marcel Boekhoorn met op de achtergrond het stadion van NEC
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Marcel Boekhoorn, de gefortuneerde geldschieter van N.E.C., is naar eigen zeggen 'megateleurgesteld' in de gemeente Nijmegen. De bekerfinalist wil om door te groeien eigenlijk het liefst een nieuw stadion bouwen, maar daar wil de gemeente geen medewerking aan verlenen. In een interview met Voetbal International wijst Boekhoorn op het verschil met PSV, dat van de gemeente EIndhoven 'binnen een paar weken tijd' een vergunning kreeg om het Philips Stadion fors uit te breiden.

Boekhoorn (66) is al jaren als sponsor verbonden aan N.E.C., maar heeft er na de promotie naar de Eredivisie in 2021 pas écht de schouders onder gezet. Zijn flinke investeringen in spelers - maar óók in de 'infrastructuur' van de club, hebben de Nijmegenaren geen windeieren gelegd. In de competitie doet de club met nog vier speelronden te gaan nog mee om een rechtstreeks ticket voor de Champions League, komende zondag wacht bovendien AZ in de bekerfinale in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Om verder door te kunnen groeien moet N.E.C. meer toeschouwers kwijtkunnen dan nu het geval is. Het Goffertstadion biedt immers 'slechts' plaats aan 12.500 supporters, de club heeft dan ook een wachtlijst voor seizoenskaarten waar nog eens 7.000 fans op staan, aldus Boekhoorn. Er zijn dan ook concrete plannen om de komende jaren flink te gaan verbouwen, waarbij de capaciteit uiteindelijk moet worden opgekrikt tot maximaal 22.500. Boekhoorn had het liever helemaal anders gezien: "Het mooiste zou natuurlijk zijn om een nieuw stadion te bouwen, maar de gemeente werkt niet mee", vertelt de miljardair. "Ze maken er geen ruimte voor vrij en dat is jammer. Een stadion aan de snelweg met een heleboel retail eromheen waardoor de kosten beperkt blijven, zou veel efficiënter zijn. De Goffert is geweldig, maar heeft wel een aantal nadelen. Parkeren en meer serieuze problemen. Het gaat helaas niet lukken."

Ook plannen om 'iets' om het huidige stadion heen te bouwen werden door de gemeente afgeschoten, vertelt Boekhoorn. "Maar ja, dan komen er een paar mensen die denken dat de salamander die er rondloopt uitsterft en dat de bruine kikvors verdwijnt en dat gaat het gewoon niet door." Het contrast met Eindhoven, waar de forse uitbreidingsplannen van landskampioen PSV volledig omarmd zijn door de gemeente, is dan ook groot. "In Eindhoven geven ze de vergunning in een paar weken tijd. Ik ben megateleurgesteld in de gemeente Nijmegen", zegt Boekhoorn dan ook.

Dat heeft overigens niet alleen met de opstelling van de gemeente richting N.E.C. te maken, maar ook met het afschieten van zijn plan om een toren neer te zetten bij het Keizer Karelplein. "Maar dan komt er een of andere architect van 74 jaar en die beslist dan dat het niet kan omdat het even hoog zou worden als de Stevenstoren. Dan gaat het gewoon niet door. Doodzonde. Ik heb die locatie daarna meteen verkocht. Ik vind dat de gemeente moeizaam meewerkt", aldus Boekhoorn.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
172 Reacties
640 Dagen lid
380 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alles is met geld te betalen, je zal ook rekening moeten houden met de natuur en omgeving.

12deman
890 Reacties
290 Dagen lid
752 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, Marcel heeft zijn vader van àlles beloofd. Hij vergelijkt NEC met PSV! De miljardair die minder belasting betaald dan de gemiddelde fabrieksarbeider verhoudingsgewijs. Tegelijkertijd een beetje geld stopt in een voetbalclub zoals alle ego’s met poen speeltjes hebben uit clubliefde zeggen ze dan. Efin een passant met vriendinnen die nog Engelse woordjes overhoringen maken op school. Zondag verliest ie de beker en twee weken later staat ie vierde met NEC. Je moet dokken Marcel helemaal uit je gen zak anders was dit seizoen éénmalig en verliest je status zijn glans en je ego gaat dan kapot.

Jopie14
245 Reacties
70 Dagen lid
270 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

10 nieuwe steden....🤥

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws