Marcel Boekhoorn, de gefortuneerde geldschieter van N.E.C., is naar eigen zeggen 'megateleurgesteld' in de gemeente Nijmegen. De bekerfinalist wil om door te groeien eigenlijk het liefst een nieuw stadion bouwen, maar daar wil de gemeente geen medewerking aan verlenen. In een interview met Voetbal International wijst Boekhoorn op het verschil met PSV, dat van de gemeente EIndhoven 'binnen een paar weken tijd' een vergunning kreeg om het Philips Stadion fors uit te breiden.

Boekhoorn (66) is al jaren als sponsor verbonden aan N.E.C., maar heeft er na de promotie naar de Eredivisie in 2021 pas écht de schouders onder gezet. Zijn flinke investeringen in spelers - maar óók in de 'infrastructuur' van de club, hebben de Nijmegenaren geen windeieren gelegd. In de competitie doet de club met nog vier speelronden te gaan nog mee om een rechtstreeks ticket voor de Champions League, komende zondag wacht bovendien AZ in de bekerfinale in De Kuip.

Om verder door te kunnen groeien moet N.E.C. meer toeschouwers kwijtkunnen dan nu het geval is. Het Goffertstadion biedt immers 'slechts' plaats aan 12.500 supporters, de club heeft dan ook een wachtlijst voor seizoenskaarten waar nog eens 7.000 fans op staan, aldus Boekhoorn. Er zijn dan ook concrete plannen om de komende jaren flink te gaan verbouwen, waarbij de capaciteit uiteindelijk moet worden opgekrikt tot maximaal 22.500. Boekhoorn had het liever helemaal anders gezien: "Het mooiste zou natuurlijk zijn om een nieuw stadion te bouwen, maar de gemeente werkt niet mee", vertelt de miljardair. "Ze maken er geen ruimte voor vrij en dat is jammer. Een stadion aan de snelweg met een heleboel retail eromheen waardoor de kosten beperkt blijven, zou veel efficiënter zijn. De Goffert is geweldig, maar heeft wel een aantal nadelen. Parkeren en meer serieuze problemen. Het gaat helaas niet lukken."

Ook plannen om 'iets' om het huidige stadion heen te bouwen werden door de gemeente afgeschoten, vertelt Boekhoorn. "Maar ja, dan komen er een paar mensen die denken dat de salamander die er rondloopt uitsterft en dat de bruine kikvors verdwijnt en dat gaat het gewoon niet door." Het contrast met Eindhoven, waar de forse uitbreidingsplannen van landskampioen PSV volledig omarmd zijn door de gemeente, is dan ook groot. "In Eindhoven geven ze de vergunning in een paar weken tijd. Ik ben megateleurgesteld in de gemeente Nijmegen", zegt Boekhoorn dan ook.

Dat heeft overigens niet alleen met de opstelling van de gemeente richting N.E.C. te maken, maar ook met het afschieten van zijn plan om een toren neer te zetten bij het Keizer Karelplein. "Maar dan komt er een of andere architect van 74 jaar en die beslist dan dat het niet kan omdat het even hoog zou worden als de Stevenstoren. Dan gaat het gewoon niet door. Doodzonde. Ik heb die locatie daarna meteen verkocht. Ik vind dat de gemeente moeizaam meewerkt", aldus Boekhoorn.