Dick Schreuder denkt dat hij ook volgend seizoen nog trainer van NEC is, zo geeft hij aan in de uitzending van Rondo. De succesvolle oefenmeester van de Nijmegenaren wordt veelvuldig in verband gebracht met een stap hogerop, maar die lijkt er vooralsnog niet te komen.

Schreuder was maandagavond te gast bij Rondo, waar hij samen met Wytse van der Goot, Theo Janssen, Guus Hiddink en Youri Mulder het afgelopen voetbalweekend analyseerde. De trainer van NEC, die zelf gelijkspeelde tegen Feyenoord, wordt na een tijdje gevraagd naar de geruchten rondom hem en Ajax.

“Ik maak me er niet zo druk om. Ik ben bij NEC aan het werk en daar ben ik druk genoeg mee”, houdt Schreuder zich op de vlakte. De oefenmeester maakt er geen geheim van dat hij in de toekomst een stap naar een grote club ambieert: “Dat zeker, maar dat is toch gezond? Mijn spelers moeten het ook ambiëren om hogerop te gaan. Dat is goed. Alleen, je weet hoe het gaat. Als ik het woord ambiëren nu gebruik, dan had ik het weer anders moeten zeggen. Maar als ik er een antwoord op moet geven, dan is het ‘ja’ en dat lijkt me logisch.”

Schreuder denkt aan langer verblijf bij NEC

Aan het einde van de aflevering krijgen alle tafelgasten, inclusief Schreuder zelf, de vraag waar Schreuder volgend seizoen aan het roer staat. Youri Mulder vindt hem bij Feyenoord passen en Theo Janssen bij AZ. Dick Schreuder reageert zelf nuchter: “Bij NEC.” Guus Hiddink denkt ook dat de succestrainer volgend jaar nog actief is in De Goffert.