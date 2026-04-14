Dick Schreuder denkt dat hij ook volgend seizoen trainer van NEC is

14 april 2026, 05:55
NEC-trainer Dick Schreuder
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Dick Schreuder denkt dat hij ook volgend seizoen nog trainer van NEC is, zo geeft hij aan in de uitzending van Rondo. De succesvolle oefenmeester van de Nijmegenaren wordt veelvuldig in verband gebracht met een stap hogerop, maar die lijkt er vooralsnog niet te komen.

Schreuder was maandagavond te gast bij Rondo, waar hij samen met Wytse van der Goot, Theo Janssen, Guus Hiddink en Youri Mulder het afgelopen voetbalweekend analyseerde. De trainer van NEC, die zelf gelijkspeelde tegen Feyenoord, wordt na een tijdje gevraagd naar de geruchten rondom hem en Ajax.

“Ik maak me er niet zo druk om. Ik ben bij NEC aan het werk en daar ben ik druk genoeg mee”, houdt Schreuder zich op de vlakte. De oefenmeester maakt er geen geheim van dat hij in de toekomst een stap naar een grote club ambieert: “Dat zeker, maar dat is toch gezond? Mijn spelers moeten het ook ambiëren om hogerop te gaan. Dat is goed. Alleen, je weet hoe het gaat. Als ik het woord ambiëren nu gebruik, dan had ik het weer anders moeten zeggen. Maar als ik er een antwoord op moet geven, dan is het ‘ja’ en dat lijkt me logisch.”

Schreuder denkt aan langer verblijf bij NEC

Aan het einde van de aflevering krijgen alle tafelgasten, inclusief Schreuder zelf, de vraag waar Schreuder volgend seizoen aan het roer staat. Youri Mulder vindt hem bij Feyenoord passen en Theo Janssen bij AZ. Dick Schreuder reageert zelf nuchter: “Bij NEC.” Guus Hiddink denkt ook dat de succestrainer volgend jaar nog actief is in De Goffert.

Dick Schreuder

N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

