Dick Schreuder wuift vraag over Robin van Persie weg

11 april 2026, 07:55
NEC-trainer Dick Schreuder
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Wat er zondag ook gebeurt, de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord is níét bepalend voor de strijd om de tweede plaats. Dat is de stellige overtuiging van NEC-trainer Dick Schreuder, die zich voorbereidt op een ‘moeilijk’ slot van de competitie. Daarin kan NEC de hoogste eindklassering ooit veiligstellen in de Eredivisie.

In gesprek met meerdere journalisten, onder wie Sander Kamphof van FCUpdate, wordt Schreuder gevraagd naar de vermeende favorietenrol van NEC tegen Feyenoord. “Ik vind Feyenoord nog steeds heel goede spelers en een goed team hebben. Wij zitten niet in de positie om ons zo op te stellen”, zegt hij. “We moeten gewoon blijven doen wat we altijd doen. Als we denken dat het met minder kan, dan gaan we eraf. Er wordt gezegd dat wij over Feyenoord heen walsen, dat is allemaal korte termijn. Dat vind ik heel makkelijk.”

Kwetsbaarheden bij Feyenoord

Wel staat NEC ‘er goed op’, weet ook Schreuder. “Zeker met nog vijf wedstrijden te gaan in de competitie en de bekerfinale in het vooruitzicht. Als we winnen, kunnen we zelfs een recordaantal punten halen. Dat zijn mooie dingen. Wij zitten er op een andere manier in dan Feyenoord.” NEC heeft het recordaantal punten uit het seizoen 2023/24 (53) nu al geëvenaard.

Welke kwetsbaarheden ziet Schreuder bij Feyenoord? “Elke ploeg heeft zijn kwetsbaarheden, en dat verschilt per wedstrijd. Dat zal nu niet anders zijn, maar dat geldt ook voor ons. Feyenoord heeft het moeilijk, maar het is aan hen om dat te herstellen. Wij hebben dat ook in fases van wedstrijden. Dat heeft iedereen. En tot nu toe staan ze nog steeds boven ons.”

“We zijn momenteel vooral bezig met onszelf en met de dingen die wij beter willen doen en proberen te verbeteren. Ik denk dat Feyenoord op bepaalde manieren nog steeds zoekende is in hoe ze druk willen zetten: kiezen ze ervoor om laag te staan of juist hoger op het veld? Dat kan ook per wedstrijd verschillen, dus dat is op zichzelf ook een tactiek. Wij moeten vooral kijken hoe ze dat tegen ons gaan invullen”, benadrukt hij.

Op de vraag of die zoektocht hoort bij een beginnende trainer, in de persoon van Robin van Persie, reageert hij resoluut: “Ik ga totaal niet over een andere trainer praten. Ik praat alleen over mijn eigen staf.”

'NEC - Feyenoord niet beslissend'

Schreuder stelt verder dat er zondag nog niets wordt beslist. “Of we winnen, verliezen of gelijkspelen: dat is korte termijn. Ik denk dat het tot de laatste wedstrijd doorgaat, zeker met FC Twente, dat na de winterstop ook heel veel punten heeft gepakt. Wij zitten daar ook bij. Wat er ook gebeurt op de ranglijst, ik verwacht gewoon moeilijke wedstrijden. Er komt nu een topploeg op bezoek die normaal gesproken van je moet winnen.”

➡️ Meer over NEC

Lees ook:
Van der Vaart

Van der Vaart wil extra vergoeding na 'vreselijke middag' door Feyenoord

  • zo 5 april, 23:12
  • 5 apr. 23:12
  • 7
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • zo 5 april, 16:25
  • 5 apr. 16:25
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 12 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48

