erkent in gesprek met FCUpdate dat hij een 'ratje' kan zijn in het veld, maar dan wél een 'eerlijk ratje'. De routinier van N.E.C. blikt daarnaast vooruit op de wedstrijd tegen Feyenoord van aankomende zondag, die weleens cruciaal zou kunnen zijn in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie.

Linssen is samen met Tjaronn Chery belangrijk voor een goede sfeer in de kleedkamer van N.E.C. Daarbij hoort ook dat hij zijn veelal jongere ploeggenoten met beide benen op de grond houdt. "Als jongens na één goede wedstrijd ineens een grote mond hebben, zeg ik daar meteen wat van", vertelt Linssen aan Sander Kamphof van FCUpdate. "Dan zeg ik: 'Doe nou maar even rustig, anders sta je overmorgen weer te huilen.' We proberen de groep bij elkaar te houden, ook als we een paar keer achter elkaar verliezen."

Toch is hij zijn eigen streken op het veld niet verleerd. Als er gevraagd of hij nog steeds een 'ratje' is voor tegenstanders, begint hij te lachen. "Ja, ik denk het wel. Maar ik ben wel een eerlijk ratje. Ik ga hard de duels in en ik zeur weleens tegen de scheidsrechter. Dat hoort bij voetbal. Maar ik ga niemand stiekem een kaart aannaaien als de scheidsrechter even niet kijkt."

'Geen pretje om nu bij Feyenoord te spelen'

Zondag speelt Linssen met NEC tegen zijn oude club Feyenoord. Hij weet als geen ander dat de spanning bij de Rotterdammers dit seizoen veel hoger is dan in Nijmegen. Spelers bij topclubs staan dan ook veel meer onder druk om goed te presteren. "Als je nu bij Feyenoord of Ajax speelt, is dat echt geen pretje", legt de aanvaller uit. "Vroeger was er één voetbalprogramma op televisie, nu zijn het er wel 34 per week. Je wordt elke drie dagen helemaal opnieuw beoordeeld. Je kunt je super goed voelen omdat je twee keer hebt gescoord, maar als je donderdag twee kansen mist in Europa, is dat hele goede gevoel weer weg. Voor die spelers is dat heel vervelend."

'Geef Dick Schreuder maar een standbeeld!'

Bij NEC heeft Linssen het juist heel erg naar zijn zin. Het elftal speelt leuk en aanvallend voetbal. Dat was vorig jaar onder Rogier Meijer wel anders. "Toen speelden we verdedigend en stond ik voorin helemaal alleen", kijkt hij terug. "Tegen Sparta werd ik in de rust gewisseld. Toen zei ik tegen de trainer: 'Dankjewel dat je me eruit haalt.' Ik had geen idee wat ik moest doen tegen die twee enorme verdedigers van Sparta."

Nu is dat gelukkig anders. Linssen is dan ook heel blij met de huidige manier van spelen onder de trainer. "Geef hem maar een standbeeld! Het is prachtig om te zien wat dit voetbal met de club doet."