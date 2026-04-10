Bryan Linssen: 'Ik ben een ratje op het veld, maar wel een eerlijk ratje'

10 april 2026, 17:32
Bryan Linssen viert de 0-2 bij PSV-NEC
Foto: © Imago / Realtimes
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Bryan Linssen erkent in gesprek met FCUpdate dat hij een 'ratje' kan zijn in het veld, maar dan wél een 'eerlijk ratje'. De routinier van N.E.C. blikt daarnaast vooruit op de wedstrijd tegen Feyenoord van aankomende zondag, die weleens cruciaal zou kunnen zijn in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie.

Linssen is samen met Tjaronn Chery belangrijk voor een goede sfeer in de kleedkamer van N.E.C. Daarbij hoort ook dat hij zijn veelal jongere ploeggenoten met beide benen op de grond houdt. "Als jongens na één goede wedstrijd ineens een grote mond hebben, zeg ik daar meteen wat van", vertelt Linssen aan Sander Kamphof van FCUpdate. "Dan zeg ik: 'Doe nou maar even rustig, anders sta je overmorgen weer te huilen.' We proberen de groep bij elkaar te houden, ook als we een paar keer achter elkaar verliezen."

Toch is hij zijn eigen streken op het veld niet verleerd. Als er gevraagd of hij nog steeds een 'ratje' is voor tegenstanders, begint hij te lachen. "Ja, ik denk het wel. Maar ik ben wel een eerlijk ratje. Ik ga hard de duels in en ik zeur weleens tegen de scheidsrechter. Dat hoort bij voetbal. Maar ik ga niemand stiekem een kaart aannaaien als de scheidsrechter even niet kijkt."

'Geen pretje om nu bij Feyenoord te spelen'

Zondag speelt Linssen met NEC tegen zijn oude club Feyenoord. Hij weet als geen ander dat de spanning bij de Rotterdammers dit seizoen veel hoger is dan in Nijmegen. Spelers bij topclubs staan dan ook veel meer onder druk om goed te presteren. "Als je nu bij Feyenoord of Ajax speelt, is dat echt geen pretje", legt de aanvaller uit. "Vroeger was er één voetbalprogramma op televisie, nu zijn het er wel 34 per week. Je wordt elke drie dagen helemaal opnieuw beoordeeld. Je kunt je super goed voelen omdat je twee keer hebt gescoord, maar als je donderdag twee kansen mist in Europa, is dat hele goede gevoel weer weg. Voor die spelers is dat heel vervelend." 

'Geef Dick Schreuder maar een standbeeld!'

Bij NEC heeft Linssen het juist heel erg naar zijn zin. Het elftal speelt leuk en aanvallend voetbal. Dat was vorig jaar onder Rogier Meijer wel anders. "Toen speelden we verdedigend en stond ik voorin helemaal alleen", kijkt hij terug. "Tegen Sparta werd ik in de rust gewisseld. Toen zei ik tegen de trainer: 'Dankjewel dat je me eruit haalt.' Ik had geen idee wat ik moest doen tegen die twee enorme verdedigers van Sparta."

Nu is dat gelukkig anders. Linssen is dan ook heel blij met de huidige manier van spelen onder de trainer. "Geef hem maar een standbeeld! Het is prachtig om te zien wat dit voetbal met de club doet."

➡️ Meer NEC nieuws:

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • zo 5 april, 16:25
  • 5 apr. 16:25
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 12
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
453 Reacties
1.093 Dagen lid
643 Likes
De kikker
Ze eerlijk dat hij de handsbal tegen psv waar de 0-1 uit kwam ‘niet voelde’ 😂

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 12 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
27
10
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

