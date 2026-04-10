Live voetbal

Sami Ouaissa over interesse PSV: ‘Tuurlijk doet dat iets met me’

10 april 2026, 14:18
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Sami Ouaissa vindt het mooi om te zien dat zijn naam genoemd wordt bij verschillende topclubs. De rechtervleugelspeler van NEC kent een uitstekend seizoen en werd in de afgelopen weken in verband gebracht met onder meer PSV. Tegenover Sander Kamphof van FCUpdate reageert hij op deze geruchten.

Ouaissa is bezig aan zijn tweede seizoen in Nijmeegse dienst. In de zomer van 2024 kwam hij over van Roda JC, waarna hij meteen zijn kans greep bij NEC en zeven doelpunten maakte. Dit jaar staat de teller al op acht doelpunten.

Artikel gaat verder onder video

Niet voor niets wordt Ouaissa in de gaten gehouden door verschillende topclubs. Bij de wedstrijd tussen Heerenveen en NEC (2-2) op 22 maart jongstleden zat er een delegatie van Fenerbahçe op de tribune voor de technicus van NEC. Enkele weken daarvoor meldde De Telegraaf dat Ouaissa wordt gevolgd door landskampioen PSV, terwijl Fabrizio Romano al eerder melding maakte over interesse rondom de vleugelspeler.

Bij FCUpdate reageert hij op deze geruchten: “Tuurlijk doet dat iets met je, in de zin van: het is een mooie beloning dat zulke clubs jou op een lijstje hebben staan”, begint de smaakmaker van de Nijmegenaren. “Maar verder kan ik er op dit moment niet zoveel mee. Ik ben heel erg blij om hier bij NEC te spelen”, vervolgt Ouaissa, die aangeeft dat het spelen van Champions League-voetbal uiteindelijk zijn doel is.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
27
6
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
34
7
2023/2024
Roda
21
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws