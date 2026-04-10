vindt het mooi om te zien dat zijn naam genoemd wordt bij verschillende topclubs. De rechtervleugelspeler van NEC kent een uitstekend seizoen en werd in de afgelopen weken in verband gebracht met onder meer PSV. Tegenover Sander Kamphof van FCUpdate reageert hij op deze geruchten.

Ouaissa is bezig aan zijn tweede seizoen in Nijmeegse dienst. In de zomer van 2024 kwam hij over van Roda JC, waarna hij meteen zijn kans greep bij NEC en zeven doelpunten maakte. Dit jaar staat de teller al op acht doelpunten.

Niet voor niets wordt Ouaissa in de gaten gehouden door verschillende topclubs. Bij de wedstrijd tussen Heerenveen en NEC (2-2) op 22 maart jongstleden zat er een delegatie van Fenerbahçe op de tribune voor de technicus van NEC. Enkele weken daarvoor meldde De Telegraaf dat Ouaissa wordt gevolgd door landskampioen PSV, terwijl Fabrizio Romano al eerder melding maakte over interesse rondom de vleugelspeler.

Bij FCUpdate reageert hij op deze geruchten: “Tuurlijk doet dat iets met je, in de zin van: het is een mooie beloning dat zulke clubs jou op een lijstje hebben staan”, begint de smaakmaker van de Nijmegenaren. “Maar verder kan ik er op dit moment niet zoveel mee. Ik ben heel erg blij om hier bij NEC te spelen”, vervolgt Ouaissa, die aangeeft dat het spelen van Champions League-voetbal uiteindelijk zijn doel is.