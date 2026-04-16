Arteta verdedigt angstig Arsenal: 'Mensen zien niet wat mijn spelers doormaken'

16 april 2026, 14:21
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Mikel Arteta is het absoluut niet eens met de kritiek op het spel van zijn ploeg. Arsenal plaatste zich woensdagavond voor de halve finale van de Champions League na een doelpuntloos gelijkspel (0-0) tegen Sporting CP, maar kreeg in de Engelse media de nodige kritiek op de defensieve speelwijze. Tijdens de persconferentie na afloop nam de Spaanse manager zijn spelers fel in bescherming.

Na de 1-0 overwinning in de heenwedstrijd had Arsenal in het eigen Emirates Stadium aan een gelijkspel genoeg om door te gaan. The Gunners namen weinig risico en leunden vooral op de verdediging, wat tot onvrede leidde bij analytici en journalisten. Er werd gesproken van te afwachtend en angstig voetbal, maar daar wilde Arteta tijdens het persmoment na afloop van de wedstrijd niets van weten.

Moordend schema

De Spaanse oefenmeester benadrukte vooral de zware omstandigheden en de enorme belasting van zijn spelers. "Wat wij hebben gedaan is heel moeilijk", reageerde Arteta. Hij wees daarbij op het moordende speelschema en de fysieke en mentale tol die dat eist van zijn selectie in deze cruciale fase van het seizoen.

Om te laten weten hoe zwaar het momenteel is achter de schermen, deed de manager een opvallende uitspraak. "Ik zou eigenlijk willen dat we op dit moment een documentaire over Arsenal aan het opnemen waren", stelde hij. "Dan zouden de mensen pas echt zien wat deze jongens allemaal doormaken en hoeveel moeite het kost om dit te bereiken. Het lijkt wel alsof we bij de onderste drie staan. Waar hebben we het over?"

Enige Engelse club

Met het bereiken van de laatste vier mag Arsenal zich de enige overgebleven Engelse club in de Champions League noemen. "Er is een reden dat we het enige overgebleven Engelse team zijn in dit toernooi”. In de halve finale wacht een ontmoeting met het Atlético Madrid van Diego Simeone.

➡️ Meer Arsenal nieuws:

Lees ook:
Valentijn Driessen

Driessen ziet Slot in t-shirt bij interview: ‘Helemaal de weg kwijt, dit kan niet!’

  • do 9 april, 22:45
  • 9 apr. 22:45
  • 13
Bayern München

Weergaloze eerste helft, blunders én een late rode kaart: Bayern verslaat Real Madrid

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
  • 2
Arne Slot

Liverpool weer onderuit tegen PSG in CL, Atlético schakelt Barcelona uit

  • di 14 april, 23:01
  • 14 apr. 23:01
  • 2
Arsenal - Sporting

Arsenal
0 - 0
Sporting Lissabon
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Mikel Arteta

Mikel Arteta
Arsenal
Team: Arsenal
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (26 mrt. 1982)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

