Mikel Arteta is het absoluut niet eens met de kritiek op het spel van zijn ploeg. Arsenal plaatste zich woensdagavond voor de halve finale van de Champions League na een doelpuntloos gelijkspel (0-0) tegen Sporting CP, maar kreeg in de Engelse media de nodige kritiek op de defensieve speelwijze. Tijdens de persconferentie na afloop nam de Spaanse manager zijn spelers fel in bescherming.

Na de 1-0 overwinning in de heenwedstrijd had Arsenal in het eigen Emirates Stadium aan een gelijkspel genoeg om door te gaan. The Gunners namen weinig risico en leunden vooral op de verdediging, wat tot onvrede leidde bij analytici en journalisten. Er werd gesproken van te afwachtend en angstig voetbal, maar daar wilde Arteta tijdens het persmoment na afloop van de wedstrijd niets van weten.

Moordend schema

De Spaanse oefenmeester benadrukte vooral de zware omstandigheden en de enorme belasting van zijn spelers. "Wat wij hebben gedaan is heel moeilijk", reageerde Arteta. Hij wees daarbij op het moordende speelschema en de fysieke en mentale tol die dat eist van zijn selectie in deze cruciale fase van het seizoen.

Om te laten weten hoe zwaar het momenteel is achter de schermen, deed de manager een opvallende uitspraak. "Ik zou eigenlijk willen dat we op dit moment een documentaire over Arsenal aan het opnemen waren", stelde hij. "Dan zouden de mensen pas echt zien wat deze jongens allemaal doormaken en hoeveel moeite het kost om dit te bereiken. Het lijkt wel alsof we bij de onderste drie staan. Waar hebben we het over?"

Enige Engelse club

Met het bereiken van de laatste vier mag Arsenal zich de enige overgebleven Engelse club in de Champions League noemen. "Er is een reden dat we het enige overgebleven Engelse team zijn in dit toernooi”. In de halve finale wacht een ontmoeting met het Atlético Madrid van Diego Simeone.