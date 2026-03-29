Bizarre golf aan afmeldingen van internationals Arsenal

Serieuze zorgen voor Arsenal. Liefst tien spelers van the Gunners hebben zich afgemeld of moesten voortijdig afhaken bij hun nationale ploegen. Het is daarom de vraag wie trainer Mikel Arteta allemaal tot zijn beschikking heeft bij de hervatting van de Premier League.

Piero Hincapié (Ecuador) en Martín Zubimendi (Spanje) hebben zondag het trainingskamp van hun land verlaten. Eerder moesten Jurriën Timber (Nederland), William Saliba (Frankrijk), Leandro Trossard (België), Gabriel Magalhaes (Brazilië), Eberechi Eze, Bukayo Saka, Declan Rice en Noni Madueke (allemaal Engeland) zich al afmelden.

De oorzaken variëren. Zo kampt Zubimendi met ongemak aan zijn rechterknie, terwijl Hincapié geblesseerd raakte tijdens het duel van Ecuador met Marokko. Arsenal onderzoekt momenteel de situatie van alle betrokken spelers, waarbij intern wordt gesteld dat sommige afmeldingen puur uit voorzorg zijn.

Het ligt voor de hand dat meerdere spelers bewust rust krijgen. Met een overvol schema na de interlandperiode – tot vijftien wedstrijden in minder dan twee maanden – is het logisch dat zowel club als bondscoaches voorzichtig opereren. Verschillende bondscoaches tonen begrip voor die aanpak.

Martin Ødegaard niet tegen Nederland

Zo besloot Thomas Tuchel om Rice en Saka vroegtijdig terug te sturen voor medische checks. Ook Noorwegen hield Martin Ødegaard in Londen, met het oog op zijn herstel. De middenvelder ontbrak daardoor tegen het Nederlands elftal en lijkt op tijd fit voor het FA Cup-duel met Southampton.

Niet elke afmelding is uit voorzorg. Eze ligt er naar verwachting een maand uit met een kuitblessure, terwijl Madueke een zorgwekkende knieblessure opliep. Hincapié kreeg tegen Marokko zichtbaar last en moest zich laten vervangen.

Verder is er een groep spelers van wie de situatie minder duidelijk is. Saliba, Gabriel en Trossard speelden vorige week zondag bijvoorbeeld nog probleemloos de volledige finale van de EFL Cup, maar ontbreken nu toch.

Arteta: 'We kijken per speler'

Arsenal lijkt in samenspraak met de bonden de risico’s te willen beperken. "We hebben goed contact met de bonden en houden elkaar continu op de hoogte van de situatie", zei Arteta daar eerder deze maand zelf over. "We kijken per speler wat het beste is en nemen dan de juiste beslissing."

Zijn frustratie over de interlandperiode klonk desondanks wel door. "Het is een fase waar ik niet van geniet, zeker niet met zoveel spelers die op pad zijn. Maar het hoort bij de kalender en we moeten ermee omgaan."

Waar een groot deel van de selectie snakt naar rust, zijn er ook spelers die juist gebaat zijn bij ritme en minuten. Kai Havertz kende bijvoorbeeld een moeizame start van het seizoen door blessures, maar kwam in de interland van Duitsland tegen Zwitserland ruim een uur in actie, een welkome opsteker voor een speler die dit seizoen pas 264 minuten in de benen heeft.

De situatie van Havertz staat in schril contrast met die van Zubimendi. De Spanjaard voegde recent nog 13 interlandminuten toe aan een toch al overvolle teller van 3.574 minuten op clubniveau. Slechts acht veldspelers in de Premier League maakten er meer.