Er is helemaal geen sprake van een conflict tussen Hélène Hendriks en SBS 6, zo laat ze weten aan De Telegraaf. Volgens Johan Derksen is de presentatrice ‘pissig’ omdat ze afgelopen weekend De Oranjezondag niet mocht presenteren. Daar is volgens Hendriks niets van waar.

Hendriks was afgelopen weekend afwezig bij De Oranjezondag, waar Thomas van Groningen de presentatie voor zijn rekening nam. Derksen haalde maandag in zijn podcast Groeten uit Grolloo aan dat dit eigenlijk te maken had met een conflicterende opname. Nadat deze werd verzet, mocht Hendriks volgens De Snor haar talkshow nog steeds niet presenteren. “Ze heeft de zendermanager gebeld en laten weten dat ze wel De Oranjezondag kon doen. Toen zei die zenderman: Nee, dat doet Thomas van Groningen al. Daar was Hélène echt pissig over, want zij zegt: Het is mijn show. Ze begreep er niets van”, aldus Derksen.

In gesprek met De Telegraaf heeft Hendriks gereageerd op de commotie die is ontstaan door de uitspraken van Derksen. “Soms vallen opnames tegelijkertijd, zoals nu met De Oranjezondag. Vandaar dat Thomas het overnam, waar ik heel blij mee was”, aldus de presentatrice, die het wel jammer vindt dat opnames soms tegelijk zijn. “It’s all in the game. Maar dit was eenmalig. Misschien nog één keer als we De Staatsloterijshow binnenkort gaan opnemen, maar verder niet”, verzekert ze.

De suggestie van Derksen dat er sprake zou zijn van onrust bij SBS 6, verwijst ze naar de prullenbak. “Dat is onzin. Ze zijn juist heel lief en meegaand”, maakt Hendriks duidelijk. Dat Derksen stelde dat ze haar zin had moeten doordrijven door naar John de Mol te stappen, is de presentatrice het niet helemaal mee eens. “Het klopt wel in z’n algemeenheid dat ik soms wat duidelijker moet of kan zijn”, geeft ze toe.