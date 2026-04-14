Hélène Hendriks pissig op zenderbaas SBS omdat ze De Oranjezondag niet mocht presenteren

14 april 2026, 06:55
Helene Hendriks
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Hélène Hendriks is pissig op de zendermanager van SBS6, zo laat Johan Derksen weten in Groeten uit Grolloo. De presentatrice zou zondagavond eigenlijk een opname hebben voor een ander programma, maar deze werd verzet. Toen ze aangaf dat ze daardoor toch De Oranjezondag kon presenteren, werd haar verteld dat dit niet hoefde.

Hendriks is momenteel iedere week op zondagavond te zien op SBS6 met haar talkshow De Oranjezondag. Afgelopen weekend werd het programma echter niet door haar, maar door Thomas van Groningen gepresenteerd. Dat terwijl Hendriks wél gewoon beschikbaar was, zo laat Derksen weten. “Hélène is door Talpa ontdekt als ideale showbizvrouw voor die grote shows”, begint de oud-voetballer in zijn podcast. “Ze is nu zo’n grote show aan het presenteren en die wordt in stukken opgenomen.”

Volgens Derksen zou Hendriks eigenlijk op zondagavond een deel moeten opnemen, waardoor ze De Oranjezondag niet kon presenteren. “Maar dat ging niet door. Dus toen heeft ze de zendermanager gebeld en laten weten dat ze wel De Oranjezondag kon doen. Toen zei die zenderman: Nee, dat doet Thomas van Groningen al. Daar was Hélène echt pissig over, want zij zegt: Het is mijn show. Ze begreep er niets van en wij begrepen er ook niets van.”

Derksen stelt dat Hendriks dan toch niet hard genoeg is. “Ze zegt dan niet: Wacht even, dit is mijn programma en ik presenteer het programma.” De Snor vindt dat het programma met Hendriks aan het hoofd van de tafel een stuk beter is dan met Van Groningen. “Ik heb tegen haar gezegd: Je moet gewoon De Mol bellen dat je dit niet pikt. Maar dat heeft ze niet gedaan, dan bereik je niks.”

