Hélène Hendriks heeft in HNM De Podcast teruggeblikt op haar opmerkelijke interview in 2017 met Diego Maradona. De afspraak die Hendriks had gemaakt, verliep totaal niet zoals gepland.

Maradona was in 2017 in Nederland. In hotel De Brug in Mierlo verbleef hij twee weken met de selectie van FC Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten, de club waar hij destijds hoofdtrainer was. Hendriks kreeg de kans om de Argentijn namens Fox Sports (nu ESPN, red.) te interviewen.

Dat verliep echter niet zoals gehoopt: "Hij was daar met zijn complete gevolg. Een mannetje of twintig liep achter hem aan. Ze deden allemaal heel overdreven, spastisch en ingewikkeld", blikt Hendriks terug in haar podcast. "Eigenlijk is hij een soort koning voor die mensen.”

De entourage van Maradona trok vervolgens volledig hun eigen plan. Terwijl Hendriks in het hotel wachtte, gingen zij uitgebreid dineren: "Dat trek ik nooit zo goed. Als je een afspraak hebt... Je kunt dan wel Maradona zijn, maar kom op. Ik heb daar een beetje moeite mee, maar ik liet me niet kennen en heb netjes gewacht.”

6 uur lang wachten

Hendriks moest echter lang geduld hebben: “Op een gegeven moment was ik zes uur aan het wachten, zes uur! Dat vond ik al vrij veel. Na overleg vertelde zo’n mannetje dat ik Maradona kon spreken, maar dan wel op zijn hotelkamer.”

Hendriks vertelt dat Maradona op zijn hotelkamer kennis met haar wilde maken, in eerste instantie zonder camera: "Dus of ik even naar de hotelkamer van Maradona ging om daar het interview af te nemen", zegt Hendriks met verbazing.

Uiteindelijk vond het gesprek niet plaats op de hotelkamer. Ze sprak Maradona pas op het moment dat ze het hotel wilde verlaten: “Toen hebben we buiten een gesprek gehad met lopende camera. Ik heb even met hem staan praten over pindakaas en wat algemene zaken. Daarna heb ik nog wat inhoudelijke vragen kunnen stellen en toen ging hij pleite. Je kunt het niet echt een interview noemen, maar zo gaat dat wel met de grote sterren. Maar dan was het Hélène Diego Maradona geweest als ik naar dat kamertje was gegaan", grapt Hendriks. "Goede achternaam."