'Óscar García wil komend seizoen niet terug naar Jong Ajax'

15 april 2026, 19:52   Bijgewerkt: 19:58
Óscar García in de Johan Cruijff Arena
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Óscar García ziet een terugkeer naar Jong Ajax niet zitten, zo meldt FootballTransfers. De Spaanse interim-trainer van de hoofdmacht van Ajax zou aanvankelijk terugkeren naar de Amsterdamse beloftenploeg, maar daar lijkt een streep door te zijn gezet.

In principe zou García aankomende zomer terugkeren in zijn rol als hoofdtrainer van Jong Ajax. FootballTransfers meldt, op basis van bronnen, dat dit plan niet doorgaat. De 52-jarige oefenmeester wil volgend seizoen graag op een hoger niveau opereren en op eigen benen staan.

Langer verblijf bij Ajax 1 niet uitgesloten

Er bestaat overigens een kans dat García aan het roer blijft bij Ajax 1, maar een terugkeer naar de huidige hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie lijkt niet te passen bij zijn ambities.

Bekend is dat technisch directeur Jordi Cruijff bezig is met een nieuwe trainer voor de hoofdmacht. De Spanjaard heeft nog een contract tot 2027 in de Johan Cruijff ArenA.

García ging op 10 februari jongstleden aan de slag bij Jong Ajax. Direct nadat Jordi Cruijff Willem Weijs had ontslagen, werd hij aangesteld als opvolger. De ervaren trainer presteerde niet onaardig met de ploeterende beloftenploeg en kwam direct in beeld bij twee Eredivisieclubs. Nadat Fred Grim werd ontslagen als hoofdtrainer van Ajax, schoof de clubleiding García door.

Als de nieuwe trainer. Óscar García wil als assistent trainer anders zou het denk ik ophouden

