Zwitserland is dinsdag zonder naar de Verenigde Staten afgereisd, zo laat de bond weten in een verklaring aan onder meer ESPN. De spits werd vlak voor vertrek geïnformeerd dat zijn reisvergunning nader onderzocht moet worden.

De nationale ploeg van Zwitserland reisde dinsdag naar de VS, waar het voorafgaand aan het WK een trainingskamp belegt in San Diego. Om toegang te krijgen tot het land, moeten alle reizigers een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) aanvragen. Pas zodra die is toegekend, wordt toegang verleend tot een vlucht richting de VS. Embolo kreeg op het laatste moment te horen dat zijn aanvraag verder wordt onderzocht.

Artikel gaat verder onder video

“Helaas kan Breel Embolo momenteel niet met het team meereizen naar de Verenigde Staten”, klinkt het in een verklaring van de Zwitserse bond, geciteerd door ESPN. De ploeg zou rond het middaguur in Zurich op het vliegtuig stappen richting Los Angeles. “Rond 10.30 uur kregen we te horen dat zijn ESTA-aanvraag verder wordt onderzocht.” Waarom de VS de aanvraag van Embolo nog niet heeft goedgekeurd, is niet duidelijk. Een jaar geleden kon de spits zonder problemen naar het land reizen voor oefenduels met Mexico en de VS.

De Zwitserse bond heeft de verwachting uitgesproken dat Embolo op korte termijn aan kan sluiten bij de nationale ploeg. De 86-voudig international is de afgelopen jaren steevast eerste keuze in de punt van de aanval bij het Alpenland, dus voor de WK-kansen van de ploeg van Murat Yakin is het van groot belang dat Embolo zo veel mogelijk van de voorbereiding kan meemaken.