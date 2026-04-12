Ajax-trainer Óscar García blijkt een stuk coulanter om te gaan met laatkomers dan zijn collega Lee-Roy Echteld van AZ. Waar laatstsgenoemde twee spelers subiet op de bank zette in de Europese wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, mocht zaterdagavond 'gewoon' in de basis beginnen bij Heracles Almelo - Ajax.

AZ arriveerde woensdag in Polen voor de Conference League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en werkte ’s avonds een training af in het stadion. De training verliep rumoerig: een aantal spelers arriveerde te laat op het veld en daar was Echteld niet van gediend. Elijah Dijkstra was in ieder geval één van hen, waardoor hij op de bank begon. Een dag later flikte Ro-Zangelo Daal hetzelfde kunstje: hij kwam te laat voor de meeting van donderdag en begon ook als wisselspeler. Dat kwam de coach op kritiek van De Telegraaf te staan. Volgens Mike Verweij heeft Echteld AZ met zijn besluit 'een beetje gedupeerd'. "Je kunt ook een statement maken zonder ze aan de kant te houden", aldus de Ajax-watcher van de ochtendkrant.

Garciá blijkt luttele dagen later veel minder rigoureus om te gaan met laatkomers dan zijn collega Echteld dat bij AZ doet. Mokio biecht na de 0-3 zege van Ajax op Heracles in gesprek met Cristian Willaert van ESPN op dat ook hij deze week een keer te laat is gekomen. "Je zou eigenlijk niet spelen, maar uiteindelijk speelde je tóch", weet de verslaggever te melden. "Dat heb ik niet gehoord, maar ja, ik was wel te laat", reageert Mokio schuldbewust. "Hoeveel te laat? Vijf minuten", aldus de Belg. "Of ik de trainer dankbaar ben? Zeker, zeker, zeker", besluit de middenvelder het onderwerp.

In De Eretribune merkt Ronald Waterreus op dat 'het wel populair is de laatste tijd' om te laat te komen. "Ja, bij AZ word je eruit gelaten. Dat is wat een trainer beslist, ik weet niet wat de afspraken zijn." In zíjn tijd was het not done om niet op tijd te komen, zegt de oud-keeper, die niet wil doen alsof alles in 'die goeie ouwe tijd' beter was, maar wel bijval krijgt van tafelgenoot Marciano Vink. "Het lijkt alsof het allemaal wat gemakzuchtiger is. Laat ik het niet generaliserend zeggen, maar ik heb wel het idee dat wij vroeger makkelijker op onze kop kregen of echt best hard en streng toegesproken werden. Bij Louis van Gaal kom je écht niet te laat en bij Dick Advocaat kom je écht niet te laat. Ik zeg niet dat het aan deze trainers ligt, maar ik denk: de combinatie van hoe je met hen om moet gaan, alles pedagogisch verantwoord uitleggen, dat daarin ook een soort gemakzucht geslopen is. Ja, er wordt te vaak de zachte hand gebruikt", aldus Vink.