Den Bosch wil niks weten van bewuste nederlaag

21 april 2026, 12:37
Stadion De Vliert van FC Den Bosch
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Voor FC Den Bosch is het vrijdagavond gunstiger om te verliezen van ADO Den Haag dan om te winnen. Toch is de club niet van plan om de wedstrijd zomaar uit handen te geven, zo maakte trainer Ulrich Landvreugd duidelijk bij ESPN.

FC Den Bosch is in een unieke situatie beland. De Brabanders zijn een wedstrijd voor het einde van de Keuken Kampioen Divisie zeker van de negende plaats, die een ticket voor de play-offs kan opleveren. Daarvoor moeten Willem II en ADO Den Haag wel op de bovenste twee plekken eindigen in de vierde periode. Omdat de Tilburgers al zeker zijn van play-offdeelname door winst in de derde periode en ADO kampioen is, vervalt in dat geval het play-offticket voor de vierde periode. Vitesse staat momenteel derde in de vierde periode, waardoor het nog altijd kans maakt op een plek in de play-offs.

De Bosschenaren spelen spelen op de laatste speeldag tegen ADO Den Haag, waardoor het dus in de vreemde situatie zit waarbij een nederlaag gunstiger is dan een overwinning. Wint de club uit Den Haag, blijven zij Vitesse sowieso voor in de vierde periode. In dat geval moet alleen Willem II nog winnen van FC Dordrecht. De KNVB sprak eerder al uit ervan uit te gaan dat ‘iedereen die aan een wedstrijd deelneemt die wedstrijd wil winnen’.

Die gedachte deelt men bij FC Den Bosch, zo maakt Landvreugd duidelijk na afloop van het gelijkspel tegen Jong FC Utrecht (1-1). “We wilden vandaag winnen, dan hadden we druk kunnen zetten op Roda JC Kerkrade en RKC Waalwijk”, aldus de trainer, die aangeeft nu met een ‘ander scenario’ te maken te hebben. “Maar Cambuur heeft thuis ook een plicht te vervullen, voor een vol stadion”, doelt hij op het duel van de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie tegen Vitesse. “Wij willen altijd winnen. We gaan niet 'gewoon' verliezen, ook al zijn we gebaat bij een nederlaag”, is Landvreugd stellig. Pepijn van de Merbel en Thijs van Leeuwen sluiten zich bij de lezing van hun trainer aan. Overigens is laatstgenoemde hoe dan ook niet bij de ontknoping, omdat hij een schorsing heeft opgelopen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 11:01
Den Bosch - ADO

FC Den Bosch
20:00
ADO Den Haag
Wordt gespeeld op 24 apr. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

U. Landvreugd

U. Landvreugd
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (7 nov. 1971)

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
7
RKC
37
9
55
8
Roda
37
7
55
9
Den Bosch
37
-2
51
10
Dordrecht
37
-7
47
11
Vitesse
37
10
44

