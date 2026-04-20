kroonde zich zondag tot matchwinner in de stadsderby tussen Everton en Liverpool (1-2). De Nederlander maakte in de tiende minuut van de blessuretijd de winnende goal, waarna de Britse pers lyrisch over hem is.

Liverpool leek zondag opnieuw tegen puntverlies aan te lopen, maar een rake kopbal van Van Dijk in extremis zorgde ervoor dat de ploeg van Arne Slot drie punten overhield aan het bezoek aan het Hill Dickinson Stadium. This Is Anfield beoordeelt de verdediger met een 8 en benoemt hem ook tot man van de wedstrijd. “De aanvoerder levert in de derby! Van Dijk was de hele dag al uitstekend. Hij maakte indruk in de lucht en was een goede aanvoerder in een lastige wedstrijd”, klinkt het. “Dan scoort hij ook nog de winnende in de laatste minuut om The Reds de beste drie punten van het seizoen te bezorgen. Een ware legende!”

Ook de Liverpool Echo geeft Van Dijk een 8 voor zijn optreden in de derby. “Verdedigde grotendeels zonder poespas en was effectief in het wegwerken van standaardsituaties”, schrijft de regionale krant. “Op het einde dook hij op voor de winnende goal.” Hetzelfde cijfer krijgt Van Dijk van The Express. “Scoorde Liverpools late winnende door op de perfecte plaats te staan”, begint de krant.

“Hij domineerde in de lucht en verdedigde rechttoe rechtaan.” De krant zag dat Van Dijk vorig seizoen veel moeite had om tegen Beto te spelen, maar dat dit zondag niet het geval was. “Hij had geen schuld aan de gelijkmaker van de spits van Everton.” De Daily Star geeft Van Dijk ook een 8. “Maakte Liverpools winnende goal, was dwingend aanwezig in de lucht en was direct in zijn verdedigende acties”, klinkt het.