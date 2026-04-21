Feyenoord verwacht zomerse transfer Ueda, ‘geen sprake’ van langer verblijf Sterling

21 april 2026, 10:39
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord gaat ervan uit dat Ayase Ueda komende zomer vertrekt uit De Kuip, zo weet Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Er is namelijk volop belangstelling voor de topscorer van de Eredivisie. Ook Raheem Sterling is bezig aan zijn laatste weken in De Kuip.

Bij Feyenoord staat er na een tegenvallend seizoen komende zomer het nodige te gebeuren, maar de komende vier wedstrijden moeten de Rotterdammers alles op alles zetten om de tweede plaats in handen te houden. Ueda kon onlangs voor zes dagen terug naar Japan, waar hij bij de geboorte van zijn dochter kon zijn. Nu hij voor het eerst vader is, moet hem dit energie geven voor de laatste vier wedstrijden van het seizoen, stelt Gouka.

Niet alleen moet Ueda Feyenoord in die wedstrijden naar een Champions League-ticket schieten, ook kan hij zijn topscorerstitel veiligstellen. Op dit moment staat hij op 23 treffers, terwijl Mika Godts, Ismael Saibari en Troy Parrott volgen met elk vijftien doelpunten. Daarna zal Ueda met Japan naar het WK gaan. “En dan verwachten ze in de Kuip ook nog dat hij een transfer zal gaan maken. Er is veel belangstelling voor de 27-jarige spits”, klinkt het. Welke clubs de aanvaller volgen, is niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat het verblijf van Sterling in Rotterdam beperkt blijft tot een half seizoen. De Engelsman werd in februari groots onthaald, maar kon de verwachtingen absoluut niet waarmaken. In de laatste wedstrijd, tegen NEC (1-1), bleef hij negentig minuten op de bank. “Van Persie zei bij de komst van Sterling dat er misschien ook wel te praten viel over een langer verblijf van de aanvaller. Daar is – uiteraard – geen sprake meer van”, verzekert Gouka.

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

