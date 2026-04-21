Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag gaat de aandacht uit naar de historische deelname van Curaçao, dat als kleinste land ooit meedoet aan het WK.

Het is nog altijd bijna niet te beseffen, maar Curaçao maakt deze zomer zijn opwachting op een wereldkampioenschap. De weg naar dat historische WK is misschien nog wel knapper. In de eerste kwalificatiegroep bleef The Blue Wave foutloos en eindigde het bovenaan in Groep C.

Hierdoor plaatste het zich voor de volgende, namelijk de beslissende en derde ronde. Op voorhand leek Jamaica de favoriet in Groep B, maar doordat zij puntverlies leden tegen Trinidad en Tobago, wipte de ploeg van Advocaat in de voorlaatste speelronde over hen heen. In een onderling slotduel tegen Jamaica mocht niét verloren worden, en dat lukte. Op miraculeuze wijze bleef het duel steken op 0-0, waardoor het land met slechts 156.000 inwoners zich op sensationele wijze plaatste voor het WK 2026.

Het voetbalwonder van Dick Advocaat in handen van Fred Rutten

Het sprookje van het Caribische eiland werd mede mogelijk gemaakt door Dick Advocaat. In eerste instantie stond de inmiddels 78-jarige niet direct te springen voor de klus bij The Blue Wave, dat ook Bert van Marwijk, Louis van Gaal en Fred Rutten benaderde.

Curaçao benaderde Advocaat in 2023. Hij wilde alleen instappen als enkele interne problemen werden opgelost. De trainer, die al meerdere keren zijn trainerspensioen had aangekondigd, gaf in het voorjaar van 2024 zijn ja-woord aan Curaçao.

De Kleine Generaal bedacht een plan en overtuigde meerdere Nederlandse spelers met Curaçaose roots om te komen voetballen voor het nationale elftal van het eiland. Dit succes sloeg over op het veld en leidde tot de historische WK-kwalificatie.

Tijdens de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Jamaica was Advocaat overigens niet van de partij. Wegens privéomstandigheden volgde hij het duel vanuit Nederland en gaf hij assistent-trainers Cor Pot en Dean Gorré instructies. Samen klaarden zij de ongekende klus met Curaçao.

Advocaat – die eerder op een WK actief was als bondscoach van Nederland en Zuid-Korea – noemde de WK-plaatsing het ‘hoogtepunt van zijn loopbaan’. Toch moet hij deze klus helaas aan zich voorbij laten gaan. In februari 2026 kondigde de 78-jarige trainer aan direct te stoppen als bondscoach van Curaçao, vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter.

Direct werd bekend dat Fred Rutten het stokje overnam. De 63-jarige trainer was eerder werkzaam bij FC Twente, PSV, Vitesse en Feyenoord en bekleedde daarnaast functies in Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Israël en België. Curaçao wordt zijn eerste klus als bondscoach.

Rutten kende geen gelukkige eerste interlandperiode met The Blue Wave. Zijn debuut tegen China ging met 2-0 verloren, terwijl Australië vervolgens met 5-1 te sterk was. In mei en juni speelt het Curaçao van Rutten nog twee oefenduels: tegen Schotland en Aruba.

Programma WK 2026: historisch debuut tegen Duitsland

De nummer 82 van de FIFA-ranking debuteert op een mondiaal eindtoernooi in Groep E met een wedstrijd tegen grootmacht Duitsland (10de op de FIFA-ranking). Ook staat het eiland voor duels met Ivoorkust (34) en Ecuador (23). Een pittige opdracht wacht voor de ploeg van Fred Rutten, al was dat op voorhand natuurlijk al bekend.

Speelschema Curaçao (Groep E):

14 juni – 19.00 uur – Duitsland – Curaçao in Houston

21 juni – 02.00 uur – Ecuador – Curaçao in Kansas City

25 juni – 22.00 uur – Curaçao – Ivoorkust in Philadelphia

Geen WK-historie: hoe presteerde Curaçao op andere toernooien?

Nog nooit speelde Curaçao op een WK. Het grootste internationale succes werd geboekt in 2017, toen Curaçao verrassend de Caribbean Cup wist te winnen. In de finale versloegen ze Jamaica.

Dankzij die overwinning plaatste Curaçao zich voor de Gold Cup van 2017. Ook in de edities van 2019 en 2021 was het land van de partij. Met name in 2019 maakte Curaçao indruk door de kwartfinales te bereiken, waarin het pas na strafschoppen werd uitgeschakeld door de Verenigde Staten.

Bekende namen bij Curaçao: ex-United-speler en véél Eredivisie-bekenden

Volgers van het Nederlandse voetbal zullen vrijwel de hele selectie van Curaçao kennen. De ploeg bestaat uit (ex-)spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Weinig spelers kwamen uit voor de absolute topclubs.

De grootste naam in de selectie van Curaçao is voormalig Manchester United-speler Tahith Chong. De aanvaller annex middenvelder speelde vijf Premier League-duels namens Man Utd, maar wist daar nooit door te breken. Bij clubs als Werder Bremen en Luton Town deed Chong wel ervaring op in de Bundesliga, Premier League en Championship. Tegenwoordig is de 26-jarige actief bij Sheffield United, waar hij genoegen moet nemen met een bijrol.

Verder zijn Armando Obispo, Sontje Hansen en Riechedly Bazoer bekende namen bij Curaçao. Leandro Bacuna draagt de aanvoerdersband.

Curaçao, de absolute underdog van het WK 2026

Allesomvattend maakt dat Curaçao dé absolute underdog voor het WK 2026. The Blue Wave wordt het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap, maar bezet tot nu toe niet de laagste plek op de FIFA-ranglijst. Haïti staat namelijk één plekje lager. In een zware groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust zal een enkel punt voor het eiland al voelen als een wereldtitel.