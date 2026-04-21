Ajax heeft belangstelling in ‘tienersensatie’ Zadok Yohanna van het Zweedse AIK, zo meldt All Nigeria Soccer. De Amsterdammers krijgen wel de nodige concurrentie voor de Nigeriaan, aangezien liefst 32 scouts voor hem op de tribune zouden zitten.

Yohanna brak afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van AIK en is dit seizoen een vaste waarde in de basis bij de Zweedse topclub. Tot dusver kwam hij in acht duels in actie in de verschillende Zweedse competities, waarin de seizoenen gelijk lopen aan kalenderjaren. In die duels was Yohanna viermaal trefzeker en leverde hij drie assists.

Volgens All Nigeria Soccer is er volop belangstelling voor de ‘tienersensatie’, voor wie afgelopen weekend liefst 32 scouts op de tribune zaten. Ajax is een van de clubs die interesse heeft in de jongeling. Of de Amsterdammers erin gaan slagen hem naar Nederland te halen, valt nog te bezien, want de concurrentie is moordend.

Naast Ajax zouden namelijk ook Chelsea en Club Brugge Yohanna op hun verlanglijstje hebben staan. Verder weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky dat Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen de aanvaller in de gaten houden voor een zomerse transfer.