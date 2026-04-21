‘Ajax richt pijlen op ‘tienersensatie’ Zadok Yohanna’

21 april 2026, 13:14
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax heeft belangstelling in ‘tienersensatie’ Zadok Yohanna van het Zweedse AIK, zo meldt All Nigeria Soccer. De Amsterdammers krijgen wel de nodige concurrentie voor de Nigeriaan, aangezien liefst 32 scouts voor hem op de tribune zouden zitten.

Yohanna brak afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van AIK en is dit seizoen een vaste waarde in de basis bij de Zweedse topclub. Tot dusver kwam hij in acht duels in actie in de verschillende Zweedse competities, waarin de seizoenen gelijk lopen aan kalenderjaren. In die duels was Yohanna viermaal trefzeker en leverde hij drie assists.

Volgens All Nigeria Soccer is er volop belangstelling voor de ‘tienersensatie’, voor wie afgelopen weekend liefst 32 scouts op de tribune zaten. Ajax is een van de clubs die interesse heeft in de jongeling. Of de Amsterdammers erin gaan slagen hem naar Nederland te halen, valt nog te bezien, want de concurrentie is moordend.

Naast Ajax zouden namelijk ook Chelsea en Club Brugge Yohanna op hun verlanglijstje hebben staan. Verder weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky dat Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen de aanvaller in de gaten houden voor een zomerse transfer.

➡️ Meer Ajax nieuws

Lees ook:
Willem van Hanegem met De Kuip

Willem van Hanegem hekelt berichtgeving ESPN over Ajax: ‘Allemaal enge gasten!’

  • zo 19 april, 07:55
  • 19 apr. 07:55
  • 8
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Johan Derksen

Derksen: 'Alex Pastoor is ervan overtuigd dat hij kandidaat bij Ajax is'

  • vr 17 april, 22:36
  • 17 apr. 22:36
  • 6
Jopie14
272 Reacties
76 Dagen lid
298 Likes
Jopie14
Alweer zo een 18-jarige, die een enorme ervaring in het mondiale topvoetbal meebrengt..☹️

Z. Yohanna

Z. Yohanna
AIK
Team: AIK
Leeftijd: 18 jaar (29 jun. 2007)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
AIK
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

