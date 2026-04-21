Hierom begint de speelronde in de Eredivisie al op woensdag

21 april 2026, 13:51
Hierom begint de speelronde in de Eredivisie al op woensdag
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De 31ste speelronde van de Eredivisie is op een andere manier ingevuld dan normaal. Er staan namelijk drie duels midweeks op het programma, terwijl de overige zes duels op zaterdag en zondag worden gespeeld. FCUpdate legt uit waarom.

Normaal gesproken worden speelrondes in de Eredivisie verdeeld over drie dagen: vrijdag, zaterdag en zondag. Komend weekend is de situatie echter volledig anders. Op woensdagavond neemt Telstar het op tegen Sparta Rotterdam, terwijl donderdag Go Ahead Eagles - AZ en PSV - PEC Zwolle op de planning staan.

Op vrijdag wordt er vervolgens niet gespeeld, waarna er zaterdag vier wedstrijden op de planning staan: Feyenoord - FC Groningen, sc Heerenveen - Fortuna Sittard, NAC Breda - Ajax en FC Twente - NEC. De speelronde eindigt wel zoals gebruikelijk op zondag, maar de laatste wedstrijd is al om 14.30 uur: Heracles Almelo - FC Volendam. Ook Excelsior - FC Utrecht wordt eerder die middag afgewerkt.

De afwijking in het speelschema heeft alles te maken met Koningsnacht. Die vindt plaats in de avond en nacht van zondag 26 april, de dag voor Koningsdag. Om het feest en de voorbereidingen daarop in goede banen te leiden, is er veel politiecapaciteit nodig. Meerdere gemeenten hebben aangegeven onvoldoende mensen te hebben om zowel Koningsnacht als een Eredivisiewedstrijd te organiseren, waardoor de KNVB heeft besloten enkele duels midweeks te laten spelen.

Het volledige schema van speelronde 31

Datum

Tijd

Wedstrijd

Woensdag 22 april

20.00 uur

Telstar - Sparta Rotterdam

Donderdag 23 april

18.45 uur

Go Ahead Eagles - AZ

Donderdag 23 april

21.00 uur

PSV - PEC Zwolle

Zaterdag 25 april

16.30 uur

Feyenoord - FC Groningen

Zaterdag 25 april

18.45 uur

Sc Heerenveen - Fortuna Sittard

Zaterdag 25 april

20.00 uur

NAC Breda - Ajax

Zaterdag 25 april

21.00 uur

FC Twente - NEC

Zondag 26 april

12.15 uur

Excelsior - FC Utrecht

Zondag 26 april

14.30 uur

Heracles Almelo - FC Volendam

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Hugo Borst walgt van gedrag Van Persie: ‘Schelden, zeiken, zuigen’

  • ma 13 april, 16:03
  • 13 apr. 16:03
  • 12
NEC - Feyenoord

Teruglezen | Hoe Feyenoord wéér kostbare punten verspeelde tegen NEC

  • zo 12 april, 16:40
  • 12 apr. 16:40
  • 7
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

