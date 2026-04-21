Hierom begint de speelronde in de Eredivisie al op woensdag

De 31ste speelronde van de Eredivisie is op een andere manier ingevuld dan normaal. Er staan namelijk drie duels midweeks op het programma, terwijl de overige zes duels op zaterdag en zondag worden gespeeld. FCUpdate legt uit waarom.

Normaal gesproken worden speelrondes in de Eredivisie verdeeld over drie dagen: vrijdag, zaterdag en zondag. Komend weekend is de situatie echter volledig anders. Op woensdagavond neemt Telstar het op tegen Sparta Rotterdam, terwijl donderdag Go Ahead Eagles - AZ en PSV - PEC Zwolle op de planning staan.

Op vrijdag wordt er vervolgens niet gespeeld, waarna er zaterdag vier wedstrijden op de planning staan: Feyenoord - FC Groningen, sc Heerenveen - Fortuna Sittard, NAC Breda - Ajax en FC Twente - NEC. De speelronde eindigt wel zoals gebruikelijk op zondag, maar de laatste wedstrijd is al om 14.30 uur: Heracles Almelo - FC Volendam. Ook Excelsior - FC Utrecht wordt eerder die middag afgewerkt.

De afwijking in het speelschema heeft alles te maken met Koningsnacht. Die vindt plaats in de avond en nacht van zondag 26 april, de dag voor Koningsdag. Om het feest en de voorbereidingen daarop in goede banen te leiden, is er veel politiecapaciteit nodig. Meerdere gemeenten hebben aangegeven onvoldoende mensen te hebben om zowel Koningsnacht als een Eredivisiewedstrijd te organiseren, waardoor de KNVB heeft besloten enkele duels midweeks te laten spelen.

Het volledige schema van speelronde 31