Midtjylland-middenvelder Djabi (19) ernstig gewond door steekpartij

van het Deense FC Midtjylland is afgelopen weekend ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. De club meldt via de officiële kanalen dat de toestand van de negentienjarige middenvelder inmiddels stabiel is.

Afgelopen weekend liep Djabi verwondingen op bij een steekincident. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Hij bevindt zich nu in stabiele toestand na twee operaties”, zo schreef Midtjylland dinsdagochtend op social media. “Hij is ontwaakt uit een kunstmatige coma en maakt het, gezien de omstandigheden, goed.”

Midtjylland geeft verder aan momenteel in nauw contact te staan met de lokale autoriteiten om achter de reden voor het steekincident te komen. “De club steunt hem en zijn familie”, klinkt het.

De voetballer uit Guinee-Bissau speelde lange tijd in de jeugdopleiding van Benfica, waarna hij in 2023 de overstap maakte naar Denemarken. In totaal speelde Djabi pas twee duels voor de hoofdmacht van Midtjylland: dertien minuten in een bekerduel met Aabenraa in 2023/24 en dit seizoen 25 minuten in de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League tegen KuPS.