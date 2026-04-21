Live voetbal

Midtjylland-middenvelder Djabi (19) ernstig gewond door steekpartij

21 april 2026, 15:08
Alamara Djabi van FC Midtjylland
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Alamara Djabi van het Deense FC Midtjylland is afgelopen weekend ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. De club meldt via de officiële kanalen dat de toestand van de negentienjarige middenvelder inmiddels stabiel is.

Afgelopen weekend liep Djabi verwondingen op bij een steekincident. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Hij bevindt zich nu in stabiele toestand na twee operaties”, zo schreef Midtjylland dinsdagochtend op social media. “Hij is ontwaakt uit een kunstmatige coma en maakt het, gezien de omstandigheden, goed.”

Artikel gaat verder onder video

Midtjylland geeft verder aan momenteel in nauw contact te staan met de lokale autoriteiten om achter de reden voor het steekincident te komen. “De club steunt hem en zijn familie”, klinkt het.

De voetballer uit Guinee-Bissau speelde lange tijd in de jeugdopleiding van Benfica, waarna hij in 2023 de overstap maakte naar Denemarken. In totaal speelde Djabi pas twee duels voor de hoofdmacht van Midtjylland: dertien minuten in een bekerduel met Aabenraa in 2023/24 en dit seizoen 25 minuten in de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League tegen KuPS.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Alamara Djabi

Alamara Djabi
FC Midtjylland
Team: Midtjylland
Leeftijd: 19 jaar (28 sep. 2006)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Midtjylland
0
0
2024/2025
Mafra
7
0
2023/2024
Midtjylland
0
0

Meer info

