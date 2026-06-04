Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart vinden dat Noa Vahle, Hélène Hendriks en Merel Ek veel te ordinaire verhalen vertellen in hun podcast, zo maken ze duidelijk in Wes & Raf. Dit zorgt voor verbazing bij Vahle, die vindt dat haar tafelgenoten juist ordinair zijn.

In aanloop naar het WK van deze zomer publiceert Ziggo Sport iedere week een podcastaflevering met Sneijder en Van der Vaart, die terugblikken op hun carrière. Daarbij vertellen de twee oud-voetballers de wildste verhalen. Na twee afleveringen met Wytse van der Goot als gespreksleider werd de derde aflevering, die woensdag verscheen, gepresenteerd door Vahle.

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Aan het begin van de uitzending vat ze samen wat er allemaal besproken gaat worden: eindtoernooien en alles wat daarbij komt kijken. “En hopelijk ook mooie anekdotes, want daar zijn jullie natuurlijk van, mannen”, moedigt ze de voormalig middenvelders aan. “Normaal gesproken maak ik een podcast met twee vrouwen, dus houd je een beetje in”, voegt ze daaraan toe. Vahle doelt daarmee op HNM De Podcast, die ze samen met Hendriks en Ek opneemt.

“Oké… Dat doen jullie toch ook niet?”, vraagt Sneijder vervolgens. “Jij vindt mij ordinair, hè?”, reageert Vahle. “Heel ordinair”, aldus Sneijder. Die mening deelt Van der Vaart. “Maar echt…", zegt de ex-prof, waar Vahle een beetje van schrikt: "Dat zeggen jullie?" Van der Vaart: "Ik zie het dan voorbijkomen… Wij houden ons maar in, anders krijgen we problemen. Maar jullie gooien alles eruit.” Sneijder verzekert tot slot: “Wij mogen niet reageren, niets zeggen, dus we houden het netjes.”