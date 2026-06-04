Live voetbal

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart schrikken van Noa Vahle: ‘Heel ordinair’

4 juni 2026, 06:55
Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart vinden dat Noa Vahle, Hélène Hendriks en Merel Ek veel te ordinaire verhalen vertellen in hun podcast, zo maken ze duidelijk in Wes & Raf. Dit zorgt voor verbazing bij Vahle, die vindt dat haar tafelgenoten juist ordinair zijn.

In aanloop naar het WK van deze zomer publiceert Ziggo Sport iedere week een podcastaflevering met Sneijder en Van der Vaart, die terugblikken op hun carrière. Daarbij vertellen de twee oud-voetballers de wildste verhalen. Na twee afleveringen met Wytse van der Goot als gespreksleider werd de derde aflevering, die woensdag verscheen, gepresenteerd door Vahle.

Artikel gaat verder onder video

Aan het begin van de uitzending vat ze samen wat er allemaal besproken gaat worden: eindtoernooien en alles wat daarbij komt kijken. “En hopelijk ook mooie anekdotes, want daar zijn jullie natuurlijk van, mannen”, moedigt ze de voormalig middenvelders aan. “Normaal gesproken maak ik een podcast met twee vrouwen, dus houd je een beetje in”, voegt ze daaraan toe. Vahle doelt daarmee op HNM De Podcast, die ze samen met Hendriks en Ek opneemt.

“Oké… Dat doen jullie toch ook niet?”, vraagt Sneijder vervolgens. “Jij vindt mij ordinair, hè?”, reageert Vahle. “Heel ordinair”, aldus Sneijder. Die mening deelt Van der Vaart. “Maar echt…", zegt de ex-prof, waar Vahle een beetje van schrikt: "Dat zeggen jullie?" Van der Vaart: "Ik zie het dan voorbijkomen… Wij houden ons maar in, anders krijgen we problemen. Maar jullie gooien alles eruit.” Sneijder verzekert tot slot: “Wij mogen niet reageren, niets zeggen, dus we houden het netjes.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa scoort bij Nederland - Algerije

Nederland pijnlijk onderuit tegen Algerije in uitzwaaiwedstrijd richting WK

  • Gisteren, 22:42
  • Gisteren, 22:42
  • 10
Míchel met op de achtergrond het stadion van Ajax, de Johan Cruijff ArenA

Sierd de Vos maakt Míchel met grond gelijk na aanstelling bij Ajax

  • Gisteren, 12:17
  • Gisteren, 12:17
  • 7
NEC-speler Ahmetcan Kaplan

NEC wil Kaplan definitief overnemen, maar Ajax hoopt op transferstrijd

  • di 2 juni, 16:49
  • 2 jun. 16:49
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws