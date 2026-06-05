Quilindschy Hartman is eerlijk over terugkeer bij Feyenoord: 'Zolang Van Persie er zit...'

was vrijdagavond te gast in De Oranjezomer en deed daar een boekje open over zijn breuk met Robin van Persie. De linksback, die met Burnley degradeerde uit de Premier League, sluit een terugkeer naar Feyenoord hierdoor volledig uit. Tussen hem en de trainer van de Rotterdammers klikt het absoluut niet.

Hartman mist het WK met Oranje, maar daar kan hij mee leven. Zijn toekomst op clubniveau houdt hem nu meer bezig. Hij wil weg bij Burnley. Hoewel het Spaanse Espanyol interesse heeft, is Feyenoord geen optie.

Een te eerlijk contractgesprek

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"Feyenoord is op dit moment geen optie", vertelt Hartman eerlijk. Het botst namelijk flink tussen hem en Van Persie. "Dit was mijn eerste ervaring in het voetbal dat het met iemand gewoon niet klikte. Er is wel echt iets voorgevallen."

Het ging mis tijdens een gesprek over een nieuw contract bij Feyenoord. "Van Persie zei dat hij wilde dat ik ging verlengen. Ik was toen misschien iets te eerlijk", blikt Hartman terug. "Ik zei: 'Ik kom net terug van een zware blessure. Mijn waarde is nu een stuk lager dan wanneer ik dadelijk wél goed speel. Dus ik wacht nog even af of er iets anders komt.' Dat had ik achteraf beter niet kunnen zeggen. Maar ik dacht: je kunt beter eerlijk zijn." Van Persie pikte die opmerking niet, waarna de relatie volledig werd gebroken.

Advocaat neemt het op voor Van Persie

Ook Dick Advocaat zat aan tafel en reageerde op het verhaal van de verdediger. Hij begrijpt de keuze van Hartman, maar snapt Van Persie ook heel goed. "Trainers zijn voor zichzelf bezig en spelers ook", zegt Advocaat nuchter. "Als hij denkt dat hij zo een betere club en meer geld kan krijgen, snap ik dat. Maar je moet wel oppassen met wat je tegen een trainer zegt."

Advocaat werkte de afgelopen twee maanden nauw samen met Van Persie bij Feyenoord en is vol lof over hem. "Hij is een enorm bezeten trainer. Natuurlijk heeft hij dingen fout gedaan, dat weet hij zelf ook. Maar als je in januari twaalf geblesseerde spelers hebt, waarvan zes basisspelers, en je wordt alsnog tweede? Dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan."