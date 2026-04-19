Live voetbal 8

Liverpool wint beladen derby, maar raakt na Alisson ook Mamardashvili kwijt

19 april 2026, 17:19
Van Dijk vs Everton
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Liverpool heeft de Merseyside-derby op spectaculaire wijze gewonnen van Everton, maar hield een bittere nasmaak over aan de middag. In het nieuwe Hill Dickinson Stadium trok de ploeg van Arne Slot diep in blessuretijd aan het langste eind. maar zag het na Alisson ook doelman Giorgi Mamardashvili geblesseerd uitvallen.

De derby begon fel, zoals verwacht, maar het was Everton dat in de openingsfase de bovenliggende partij was. De thuisploeg kreeg al vroeg grote kansen via Beto, die onder meer een kopbal gekeerd zag worden door Mamardashvili en later opzichtig faalde in een één-op-één-situatie. Ook Garner testte de doelman van Liverpool, die zich meerdere keren moest onderscheiden.

Artikel gaat verder onder video

Everton leek halverwege de eerste helft zelfs op voorsprong te komen, maar een treffer van Ndiaye werd afgekeurd wegens buitenspel. Liverpool stelde daar lange tijd weinig tegenover, maar sloeg wel genadeloos toe. Tegen de verhoudingen in was het Mohamed Salah die na een splijtende pass van Cody Gakpo de 0-1 binnenschoot.

Na rust kwam Everton verdiend langszij. Beto gleed een lage voorzet binnen en bracht de spanning volledig terug in de derby. Bij die treffer ging het echter ook mis voor Liverpool: doelman Mamardashvili raakte geblesseerd en moest zich laten vervangen. Debutant Freddie Woodman kwam onder de lat en zag hoe de wedstrijd volledig kantelde.

De duels werden grimmiger en het spel steeds chaotischer. Everton rook bloed en drong Liverpool ver terug, terwijl aan de andere kant invaller Ngumoha dé kans op de overwinning liet liggen door over te schieten. Ook Beto moest het veld uiteindelijk verlaten na een harde botsing, terwijl even later Jarrad Branthwaite geblesseerd uitviel met een hamstringprobleem.

Met liefst elf minuten blessuretijd leek alles nog mogelijk in een kolkend stadion. En die beslissing kwam er ook, maar aan de kant van Liverpool. In de absolute slotfase was het Virgil van Dijk die zijn ploeg alsnog naar de overwinning kopte: 1-2. Kort daarna floot de scheidsrechter af en barstte het uitvak los.

Voor Liverpool betekende het een zwaarbevochten zege in een beladen derby, maar de zorgen zijn groot. Na het eerdere wegvallen van Alisson lijkt ook Mamardashvili voorlopig niet inzetbaar, waardoor Slot mogelijk snel moet schakelen onder de lat.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hugo Ekitike en Alexis Mac Allister vieren de 1-0 bij Liverpool - Real Madrid

‘Enorme leegloop bij Liverpool: Mac Allister en acht anderen naar de uitgang’

  • do 16 april, 12:39
  • 7
Valentijn Driessen

Driessen ziet Slot in t-shirt bij interview: ‘Helemaal de weg kwijt, dit kan niet!’

  • do 9 april, 22:45
  • 13
Arne Slot bij Liverpool

Kopstukken Liverpool zijn het oneens over Arne Slot

  • do 16 april, 22:50
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Everton - Liverpool

Everton
1 - 2
Liverpool
Vandaag gespeeld om 15:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool
33
11
55
6
Chelsea
33
11
48
7
Brentford
33
4
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws