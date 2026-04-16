De toekomst van Arne Slot bij Liverpool is hoogst onzeker. De oefenmeester heeft een doorlopend contract, maar zijn positie staat onder druk door de teleurstellende prestaties van dit seizoen. Volgens informatie van Indykaila staan niet alle neuzen dezelfde kant op bij Liverpool.

Slot zou de nadrukkelijke steun genieten van sportief directeur Richard Hughes. Die zou overtuigd zijn van de koers met de Nederlandse trainer en zelfs al plannen hebben om de selectie gericht te versterken, onder meer met twee snelle buitenspelers. Tegelijkertijd zou voetbaldirecteur Michael Edwards nog niet volledig overtuigd zijn.

"Nu Richard Hughes de touwtjes in handen heeft als het gaat om de voetbaltechnische beslissingen, komt Michael Edwards in een lastige positie terecht", schrijft Indykaila. "Als Edwards afscheid wil nemen van Arne Slot, moet hij lijnrecht tegenover Hughes gaan staan, en dat kan hun hechte samenwerking serieus onder druk zetten. Krijgt Hughes zijn zin, of grijpt Edwards in met een gedurfde beslissing om hem te passeren?"

Belangrijke zomer op Anfield

Liverpool staat voor een belangrijke transferzomer na een seizoen waarin de club sportief terrein verloor. Na een titeljaar onder Slot werd er fors geïnvesteerd — bijna 500 miljoen pond — maar het gewenste vervolg bleef uit.

Zowel Hughes als Edwards blijft naar verwachting gewoon aan boord. Beide directeurs liggen vast tot 2027 en de club is tevreden over hun functioneren. Samen waren ze verantwoordelijk voor de aanstelling van Slot als opvolger van Jürgen Klopp en voor de ingrijpende renovatie van de selectie.

De uitdaging ligt nu in het bijsturen van dat beleid. Het vinden van een opvolger voor Mohamed Salah en het beter laten renderen van grote aankopen als Alexander Isak en Florian Wirtz staan hoog op de agenda. Daarbij wordt ook gekeken naar de positie van Slot.