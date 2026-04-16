Wilco van Schaik merkt dat Nijmegen massaal toeleeft naar de bekerfinale van zondag. De gehele stad staat momenteel in het teken van NEC, zo vertelt de algemeen directeur in een interview met FC Afkicken. Een dergelijke beleving heeft hij nooit eerder meegemaakt bij NEC.

Van Schaik moet zelfs tegen zijn eigen emoties vechten terwijl hij vooruitblikt. “Het is ongekend. Het is grootser dan ooit. Ook dan twee jaar geleden”, doelt hij op de bekerfinale van 2024, waarin Feyenoord met 1-0 te sterk was. “In Nijmegen gaat het nu echt nergens anders meer over. En dat is niet uit te leggen. Ik kan het aan mijn vrienden niet uitleggen, aan mijn familie ook niet. Maar als je door de stad loopt, is het echt niet normaal. Elke kruising in de stad heeft rood-groen-zwarte vlaggen. Alle kerken hebben ‘s nachts rood-groen-zwart licht. Waar ik ook loop, mensen roepen: ‘Zondag hè!’”

Artikel gaat verder onder video

“Hoe dat komt? Die trots is nog groter, denk ik”, trekt hij de vergelijking met 2024. “De mensen durven nog meer hun shirt aan te trekken. De tijden zijn lang zo geweest dat het ging om degraderen en promoveren, maar de laatste jaren hebben we stappen gezet. Mensen durven er steeds meer vanuit te komen. Twee jaar geleden speelden we tegen Feyenoord, maar verwachtte men veel minder. Nu is er geloof.”

'Elftal van NEC is rustig'

Volgens Van Schaik is het elftal ‘rustig’ onder alle commotie. “En dat heeft er ook mee te maken dat we al zo lang meedoen om plek twee. En daardoor is de spanning rond belangrijke wedstrijden afgenomen. Afgelopen weekend tegen Feyenoord was een spannende wedstrijd, maar al heel anders dan de laatste jaren. En natuurlijk gaat dat die bekerfinale wel anders worden, want zij rijden ook door die stad. Maar ze zijn in ieder geval meer gewend aan topwedstrijden.”

Mocht NEC de beker pakken, is dat ook voor Van Schaik een hoogtepunt in zijn carrière. “Dat moet het worden. Na vijftien jaar zou dit het hoogtepunt zijn. En dan moet ik even slikken, maar ik heb tegen mijn vrouw en kinderen ook gezegd: ‘Ik wil een keer wat winnen’. Play-offs, Europees voetbal, het kan allemaal, maar echt een prijs ga ik nooit meer vergeten.”

Van Schaik denkt dat NEC ‘Nederland gaat verrassen’. “Ik heb ook iedereen opgeroepen: kom een uur van tevoren naar het stadion. Ik hoop dat ik het droog ga houden. Mijn vrouw is erbij, mijn kleinkinderen zijn er. Die zijn al de hele week tekeningen aan het maken. Zelfs m’n beste vrienden zitten ergens. Alles wat ik lief heb in mijn leven, komt bij elkaar zondag. Als ik het erover heb, kan ik al bijna… En al die mensen in de stad, ik gun het ze zo.”