Suzan & Freek leveren Vitesse mogelijk groot probleem op bij play-offdeelname

15 april 2026, 18:08
Suzan en Freek zingen in het GelreDome
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Een opvallend probleem dient zich mogelijk aan voor Vitesse. De Arnhemmers liggen op koers voor de vierde periodewinst in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor ze verrassend de play-offs in zouden gaan. Precies tijdens de nacompetitie vinden er concerten van Suzan & Freek plaats in het GelreDome.

Vitesse won afgelopen maandag moeiteloos van Jong FC Utrecht (0-3), waardoor het de koppositie in de vierde periode veroverde. Met nog twee duels te gaan heeft de ploeg van Rüdiger Rehm de winst in eigen hand. Mochten de Arnhemmers, die met twaalf minpunten aan het seizoen begonnen, daadwerkelijk de periodetitel winnen, dan plaatsen zij zich voor de nacompetitie.

En die play-offs zouden een praktisch probleem kunnen opleveren voor Vitesse. Dat heeft alles te maken met het zangduo Suzan Stortelder en Freek Rikkerink, beter bekend als Suzan & Freek. Zij treden tussen 15 en 31 mei liefst tien keer op in het GelreDome, de thuisbasis van de Arnhemse voetbalclub.

Als Vitesse daadwerkelijk de periodetitel wint, verzekert het zich van een nacompetitieticket – mits de KNVB roet in het eten gooit. De Arnhemmers stromen dan als nummer acht in. Dat betekent dat Vitesse in de eerste ronde op 29 april thuis zou spelen. De tweede ronde volgt op 6 mei en de derde op 13 mei. Deze data vallen weliswaar vóór de shows van Suzan & Freek, maar vooraf zal het stadion ook moeten worden opgebouwd voor de concerten.

Mócht het zover komen, dan vindt de eerste finale op 20 mei plaats. Op die dag staat geen show van Suzan & Freek gepland in het GelreDome. Het is niet bekend hoe dit mogelijke probleem wordt opgelost.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
10
Dordrecht
36
-4
47
11
Eindhoven
36
-16
44
12
Vitesse
36
10
43
13
VVV
36
-8
42
14
Emmen
36
-15
41

