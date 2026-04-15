Een opvallend probleem dient zich mogelijk aan voor Vitesse. De Arnhemmers liggen op koers voor de vierde periodewinst in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor ze verrassend de play-offs in zouden gaan. Precies tijdens de nacompetitie vinden er concerten van Suzan & Freek plaats in het GelreDome.

Vitesse won afgelopen maandag moeiteloos van Jong FC Utrecht (0-3), waardoor het de koppositie in de vierde periode veroverde. Met nog twee duels te gaan heeft de ploeg van Rüdiger Rehm de winst in eigen hand. Mochten de Arnhemmers, die met twaalf minpunten aan het seizoen begonnen, daadwerkelijk de periodetitel winnen, dan plaatsen zij zich voor de nacompetitie.

Artikel gaat verder onder video

En die play-offs zouden een praktisch probleem kunnen opleveren voor Vitesse. Dat heeft alles te maken met het zangduo Suzan Stortelder en Freek Rikkerink, beter bekend als Suzan & Freek. Zij treden tussen 15 en 31 mei liefst tien keer op in het GelreDome, de thuisbasis van de Arnhemse voetbalclub.

Als Vitesse daadwerkelijk de periodetitel wint, verzekert het zich van een nacompetitieticket – mits de KNVB roet in het eten gooit. De Arnhemmers stromen dan als nummer acht in. Dat betekent dat Vitesse in de eerste ronde op 29 april thuis zou spelen. De tweede ronde volgt op 6 mei en de derde op 13 mei. Deze data vallen weliswaar vóór de shows van Suzan & Freek, maar vooraf zal het stadion ook moeten worden opgebouwd voor de concerten.

Mócht het zover komen, dan vindt de eerste finale op 20 mei plaats. Op die dag staat geen show van Suzan & Freek gepland in het GelreDome. Het is niet bekend hoe dit mogelijke probleem wordt opgelost.