KNVB zwijgt over Vitesse-dossier terwijl Arnhemse ploeg op weg is naar play-offs

15 april 2026, 17:20
Vitesse
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Vitesse maakt indruk in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt een serieuze kanshebber om een periode te winnen. Tegelijkertijd blijft de toekomst van de club onzeker. In het programma Voetbalpraat bespreken Pascal Kamperman, Ali Boussaboun, Sjoerd Mossou en Kees Kwakman de situatie rondom de club. Ondertussen heeft de KNVB in een korte reactie aan De Gelderlander laten weten dat de ontwikkelingen rond de overname nog altijd in behandeling zijn.

Tegenover De Gelderlander geeft de KNVB aan dat er nog geen definitieve updates zijn over de overname. "Wij begrijpen heel goed de gevoelens van de Vitesse-supporters", schrijft de KNVB. "Van buitenaf duren dit soort processen gevoelsmatig heel lang. Als er weinig tot geen updates worden gedeeld, lijkt het alsof er niks gebeurt. Het tegendeel is echter waar. Er wordt wel degelijk door partijen gewerkt aan het dossier Vitesse."

Sjoerd Mossou vindt dat de bond te traag handelt in dit proces. "Ze hadden al een beetje haast mogen maken in mijn ogen. Dat vinden ze in Arnhem trouwens ook. Nu kom je in een rare situatie dat Vitesse eventueel zou kunnen promoveren, terwijl er nog eigenlijk geen uitspraak is in die zaak. Althans, geen definitieve uitspraak. Het is een wonderlijke situatie."

Ondanks alle financiële problemen presteert de ploeg van Rüdiger Rehm verrassend goed. Sjoerd Mossou ziet dat de club ondanks het slechte jaar juist weer tot leven komt. "Na zo'n rampjaar zie je de talenten weer bovenkomen en begint de club te leven", stelt de journalist vast. "Het mooiste bewijs is dat er tegenwoordig zelfs meer publiek zit dan tijdens de jaren in de Eredivisie."

Volgens Ali Boussaboun heeft de noodgedwongen koerswijziging ook een voordeel. "Het blijkt maar weer dat je ook op deze manier succesvol kunt zijn, zonder dat daar enorme investeringen voor nodig zijn”, aldus de oud-spits. "Er lopen nu simpelweg heel goede spelers rond; je hebt niet altijd veel geld nodig om een elftal neer te zetten dat het publiek vermaakt."

Mossou denkt dat er misschien een tussenoplossing gezocht moet worden om te voorkomen dat de club zijn licentie helemaal verliest. "Het intrekken van de proflicentie is wel heel rigoureus", stelt de journalist. "Er zou best een situatie kunnen ontstaan waarin je een alternatieve straf afspreekt. Dat je bijvoorbeeld zegt: oké, jullie behouden de licentie, maar mogen de komende drie jaar niet promoveren."

➡️ Meer Keuken Kampioen Divisie nieuws:

Lees ook:
Adam Tahaui scoort namens Vitesse tegen Jong FC Utrecht

Sensatie aanstaande: Vitesse heeft play-offdeelname volledig in eigen hand

  • ma 13 april, 21:51
  • 13 apr. 21:51
  • 2
Damián van der Vaart van Ajax

Damián van der Vaart woest op Mark Verkuijl, teamgenoten moeten ingrijpen

  • di 7 april, 10:31
  • 7 apr. 10:31
  • 2
Vitesse

Hoop gloort in Arnhem: vol GelreDome droomt van Eredivisie na vernedering Jong Ajax

  • ma 6 april, 18:58
  • 6 apr. 18:58
  • 5
De Bond. Paspoortgate, de gang van zaken rond Vitesse. Wordt de bond bestuurd door een stel amateurs?

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
10
Dordrecht
36
-4
47
11
Eindhoven
36
-16
44
12
Vitesse
36
10
43
13
VVV
36
-8
42
14
Emmen
36
-15
41

Complete Stand

