Vitesse maakt indruk in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt een serieuze kanshebber om een periode te winnen. Tegelijkertijd blijft de toekomst van de club onzeker. In het programma Voetbalpraat bespreken Pascal Kamperman, Ali Boussaboun, Sjoerd Mossou en Kees Kwakman de situatie rondom de club. Ondertussen heeft de KNVB in een korte reactie aan De Gelderlander laten weten dat de ontwikkelingen rond de overname nog altijd in behandeling zijn.

Tegenover De Gelderlander geeft de KNVB aan dat er nog geen definitieve updates zijn over de overname. "Wij begrijpen heel goed de gevoelens van de Vitesse-supporters", schrijft de KNVB. "Van buitenaf duren dit soort processen gevoelsmatig heel lang. Als er weinig tot geen updates worden gedeeld, lijkt het alsof er niks gebeurt. Het tegendeel is echter waar. Er wordt wel degelijk door partijen gewerkt aan het dossier Vitesse."

Sjoerd Mossou vindt dat de bond te traag handelt in dit proces. "Ze hadden al een beetje haast mogen maken in mijn ogen. Dat vinden ze in Arnhem trouwens ook. Nu kom je in een rare situatie dat Vitesse eventueel zou kunnen promoveren, terwijl er nog eigenlijk geen uitspraak is in die zaak. Althans, geen definitieve uitspraak. Het is een wonderlijke situatie."

Vitesse leeft weer

Ondanks alle financiële problemen presteert de ploeg van Rüdiger Rehm verrassend goed. Sjoerd Mossou ziet dat de club ondanks het slechte jaar juist weer tot leven komt. "Na zo'n rampjaar zie je de talenten weer bovenkomen en begint de club te leven", stelt de journalist vast. "Het mooiste bewijs is dat er tegenwoordig zelfs meer publiek zit dan tijdens de jaren in de Eredivisie."

Volgens Ali Boussaboun heeft de noodgedwongen koerswijziging ook een voordeel. "Het blijkt maar weer dat je ook op deze manier succesvol kunt zijn, zonder dat daar enorme investeringen voor nodig zijn”, aldus de oud-spits. "Er lopen nu simpelweg heel goede spelers rond; je hebt niet altijd veel geld nodig om een elftal neer te zetten dat het publiek vermaakt."

Een alternatieve straf?

Mossou denkt dat er misschien een tussenoplossing gezocht moet worden om te voorkomen dat de club zijn licentie helemaal verliest. "Het intrekken van de proflicentie is wel heel rigoureus", stelt de journalist. "Er zou best een situatie kunnen ontstaan waarin je een alternatieve straf afspreekt. Dat je bijvoorbeeld zegt: oké, jullie behouden de licentie, maar mogen de komende drie jaar niet promoveren."